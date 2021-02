Naturpark Nuthe-Nieplitz: Geführte Wandertouren und Spaziergänge per App

Blankensee

Mit der App „Nuthe-Nieplitz-Tours“ hat der Naturpark Nuthe-Nieplitz den ersten kostenfreien regionalen Audioguide. Dafür hat der Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung sieben abwechslungsreiche Wandertouren und Spaziergänge entwickelt, die ausgehend vom Naturparkzentrum zum Erkunden der Natur einladen. Abzuspielen sind die Touren ganz einfach mit dem eigenen Smartphone.

Der Multimedia-Guide „Nuthe-Nieplitz-Tours“ kann kostenfrei heruntergeladen werden, entweder über das W-Lan am Naturpark-Zentrum oder schon zu Hause über den App-Store bei Apple-iOs-Geräten oder Play-Store bei Android-Geräten. Nach dem Download funktioniert die App offline, also ohne Datenvolumen zu verbrauchen. Und das sind die möglichen Touren im Überblick:

Tour 1 - Wildgehege Glauer Tal:

Auf der circa vier Kilometer langen Wanderung gibt es Interessantes über die militärische Geschichte des Glauer Tals und das Offenlandprojekt „Wildgehege Glauer Tal“ zu erfahren.

Tour 2 - Mit Nunie zu den wilden Tieren:

Die familienfreundliche Wanderung startet und endet am Naturparkzentrum Wildgehege Glauer Tal. Gemeinsam mit Nunie, dem Maskottchen des Naturparks Nuthe-Nieplitz, geht es auf eine spannende Reise ins Wildgehege.

Tour 3 - „Glauer Felder“-Spaziergang:

Auf dem circa einstündigen Spaziergang (barrierefrei) durch das Außengelände des Naturparkzentrums erfährt man Interessantes über die vielfältigen Biotope des Naturparks Nuthe-Nieplitz. Welche Pflanzen und Tiere sind für das jeweilige Biotop charakteristisch? Wie kann der Mensch das Biotop nachhaltig nutzen? Und warum ist jedes einzelne Biotop für den Erhalt der Artenvielfalt wichtig?

Tour 4 - Familienspaziergang „Glauer Felder“:

Gemeinsam mit dem Naturparkmaskottchen Nunie, lernen Familien zahlreiche tierische Bewohner des Naturparks kennen und werden ermuntert, die Natur vor der eigenen Haustür kennenzulernen. Mit interessanten Geschichten und lustigen Mitmach-Aktionen für die ganze Familie.

Tour 5 - Vogelparadies Blankensee:

Der zweistündige Spaziergang führt vom Naturparkzentrum nach Blankensee – dem Herzstück der Nuthe-Nieplitz-Niederung – und wieder zurück. Auf der Tour erfährt man Interessantes über die Vogelwelt der Nuthe-Nieplitz-Niederung, erhält Tipps für die Vogelbeobachtung und kann geschützte Vogelarten wie Fischadler, Kranich, Graugänse und viele mehr von Stegen und Türmen beobachten.

Tour 6 - Glauer Berge:

Hochgenuss und Tiefgang: Auf der dreistündigen Wanderung geht es in die Glauer Berge, einer der markanten Höhenzüge der Region. Der Rundweg führt vorbei an historischen Plätzen, über Endmoränenzüge, durch Kehlen, vorbei an Krüppelkiefern und hin zu einem einzigartigen Aussichtspunkt. Die Wanderung enthält Steigungen und schwierige, teils sandige Wegverhältnisse. Gute körperliche Kondition und festes Schuhwerk sind notwendig.

Tour 7 - Löwendorfer Berg: Wanderung mit Fernsicht:

Vorbei an Weideflächen und durch Kiefernwälder geht es zum Aussichtsturm auf dem Löwendorfer Berg. Mit Infos über das Priedeltal und den Löwendorfer Berg sowie die Weidetierhaltung im Naturpark Nuthe-Nieplitz. Wer nicht zurück zum Naturparkzentrum wandern möchte, steigt in Löwendorf in den Rufbus „Kranich-Express“, Tel. 03371/618182 (Anmeldung bis 17 Uhr des Vortages möglich).

Weitere Informationen gibt es unter Tel. 033731/700 460 und auf www.naturpark-nuthe-nieplitz.de

