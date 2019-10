Vereinshaus ist nun komplett

Lüdersdorf

Eine 20 Jahre alte Idee ist in die Tat umgesetzt: Im Trebbiner Ortsteil Lüdersdorf gibt es ein Haus der Vereine. Am Wochenende wurde das letzte Steinchen dafür ins Mosaik gesetzt.

Seit zwei Jahren wurde der einstige Dorfkonsum von Helfern mit Fördermitteln zu einem Mehrzwecksportraum um- und ausgebaut. Entstanden ist ein 67 Quadratmeter großes Schmuckkästchen, in dem sich Hobby-Tischtennisspieler, Gymnastikgruppen, Kampfsportler und nicht zuletzt die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr beim Dienstsport die Klinke in die Hand geben.

„Unser Sportraum ist gut ausgebucht“, so Christian Haak, Vorsitzender von Borussia Lüdersdorf. Er freut sich, dass der Auftrag des einstigen Bürgermeisters und Ideengeber des Hauses der Vereine, Horst Schulze, nun umgesetzt ist. „Alle, die in Lüdersdorf Sport treiben wollen, sind hier willkommen“, so Haak, der sich vorstellen kann, dass es wieder eine Rentnersportgruppe geben wird. Deren bisheriges Domizil in der alten Mühle war nicht barrierefrei.

Von Frank Neßler