Niedergörsdorf: Brand wegen Kabelbruch

Niedergörsdorf

In einer Art Bungalow in Zellendorf, einem Ortsteil in Niedergörsdorf, kam es am Mittwoch zu einem Schwellbrand in der Küche. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Offensichtlich hatte der 36-jährige Eigentümer des Grundstücks mehrere Elektrogeräte zum Ladevorgang auf einer Couch abgelegt. Durch einen Kabelbruch beziehungsweise Kurzschluss entzündete sich das Feuer auf der Couch. Starke Rußablagerungen entstanden in der Küche. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt circa 10 000 Euro.

Von MAZonline