Blankensee

Auf den Landstraßen der Region gab am Sonntag einiges zu bestaunen. Gut erhaltene Luxuskarossen mit polierten Chromfelgen und strahlenden Insassen fuhren quer durch die Alleen und Dörfer Brandenburgs, um Spendengelder für die gute Sache zu sammeln.

60 Fahrzeuge starteten

Anlässlich des fünften jährlichen Oltimer-Rennens „Lions Berlin Classic“, welches Teil der internationalen und karitativen Lions-Bewegung ist, starteten 60 Fahrzeuge um 10 Uhr am Porsche-Zentrum in Dreilinden und fuhren rund 120 km weit mehrere Stationen wie den Schönhagener Flughafen, das Bauernmuseum in Blankensee und Schloss Stülpe an, bevor es ins Ziel zum Schloss Diedersdorf ging.

Oldtimer so weit das Auge reicht. Quelle: Katja Schubert

Auf dem Weg mussten sie stationsweise Rätsel und Herausforderungen lösen, außerdem gab es ein Fotoshooting und gemeinsame Mahlzeiten.

Motto: „Start your engine und serve“

Die Rallye stand ganz unter dem Motto: „Start your engine und serve“ (dt. „Starte deinen Motor und diene“). Die Erlöse aus Spenden und Teilnahmegebühren sollen dabei mit jeweils 5000 Euro der Deutschen Kindernothilfe und dem Ricam Hospiz Berlin-Neukölln zugute kommen. Dem Rallye-Gewinner winkten derweil attraktive Sachpreise, darunter ein sogenannter „ Buddy Bär“, eine mannshohe Bärenstatue, die mit dem Lions Club-Emblem bemalt wurde.

Vorbeifahrenden Oldtimer-Kolonnen

Projektleiter Dr. Hans-Jürgen Neeße zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Ablauf: „Das Wetter stimmt, alle haben gute Laune.“ Staunend betrachteten Schaulustige die vorbeifahrenden Oldtimer-Kolonnen. Hier war ein Jaguar E-Type, da ein Cadillac Sedan de Ville, ein Citroën DS, ein Datsun 240z oder ein glänzend erhaltener VW-Bulli T4 zu sehen.

Viele Klassiker waren nach Blankensee gekommen.. Quelle: Katja Schubert

Zwischen all den japanischen Exoten, amerikanischen Schlachtschiffen und französischen, deutschen oder englischen Klassikern wurde deutlich, dass bei den Oldtimer-Liebhabern jedoch Mercedes und Porsche am weitaus beliebtesten waren.

Keine Ostmodelle

„Man sieht hier viele seltene und gut restaurierte Autos“, freut sich Jörg Burger (59) aus Blankensee, der das Spektakel von Nahem bewundern wollte. Er genoss das Ambiente und den Anblick der vorbeifahrenden Vehikel. Nur eines vermisste der Autokenner, der selbst gern mal an alten Fahrzeugen schraubt: „Es gab leider kaum Ostmodelle.“

Für einen guten Zweck

Eines der ersten Rennfahrer-Paare, die im Blankenseer Bauernmuseum eintrafen, waren Isabel Born und Hansi Keitel aus Rheinsberg. Sie fuhren in einem 1985er Mercedes der Baureihe W 123 vor, der bereits seit 21 Jahren in Keitels Besitz ist und stolze 300.000 Kilometer auf dem Tachometer vorweist. „Wir werden jedes Jahr zu der Veranstaltung eingeladen“, meint Beifahrerin Isabel Born (50). „Es macht immer unheimlich viel Spaß, ist aufregend und für einen guten Zweck. Ich freue mich, dabei zu sein und auch mal neue Ecken kennenzulernen, an denen man sonst nur vorbeifährt!“

„ Blankensee ist touristischer Höhepunkt“

Museumsleiterin Carola Hansche ist von der Aktion ganz begeistert: „ Blankensee ist seit langem ein absoluter touristischer Höhepunkt in der Region, das Museum das Herzstück. Wir hoffen natürlich, dass die Rallye-Fahrer das sehen und wiederkommen.“ Der symbolische Eintritt, den die Teilnehmer dabei entrichteten, soll zukünftige Projektarbeiten mit Kindern oder dringende Reparaturen unterstützen. Als kleine Herausforderung musste man in der Ausstellung die Farben des Webstuhl-Garns finden- was die meisten in wenigen Minuten erledigt hatten. Und weiter ging die Fahrt.

Von Katja Schubert