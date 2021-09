Löwendorf

Hobbyschäfer Bernd Grüneberg aus Löwendorf ist schockiert: Drei seiner sieben Schafe hat ein Wolfsrudel in dieser Woche gerissen. Ein viertes Schaf wird er wegen der schweren Verletzungen wohl einschläfern müssen. „Der Wolf hat die Scheu vor dem Menschen verloren“, sagt er. In seiner Stimme mischen sich Wut, Frust und Trauer. „Das kann so nicht weitergehen.“

Eines der Schafe lag direkt neben der Scheune. Quelle: Privat

Gemeinsam mit seiner Frau steckt Grüneberg tagtäglich sein Herzblut in die Hobbyschäferei. Eines der Tiere hat das Paar mit der Flasche aufgezogen, weil die Mutter es nicht annehmen wollte. Das Lamm war im Dorf bekannt, weil es oft hinter Grünebergs Frau hinterher spazierte. „Diese schönen Erlebnisse für Mensch und Seele wurden jetzt einfach zunichte gemacht“, sagt er.

Was den Löwendorfer Rentner besonders ärgert: Er hat im Vorfeld alles ihm Mögliche getan, um seine kleine Schafherde vor dem Wolf zu schützen. Das habe ihm auch der Wolfgutachter bestätigt, der in dieser Woche den Riss dokumentiert hat.

Spuren zeugen von mehreren Wölfen

„Unsere Zäune waren bis zu 60 Zentimeter tief in der Erde eingegraben“, berichtet er. Wo das Wolfsrudel durchgemacht ist, kann er sich nicht genau erklären. Klar ist aber, dass es mehrere Wölfe gewesen sein müssen, die die toten Schafe teilweise einen halben Kilometer weit geschleift haben. Das konnten die Grünebergs und der Gutachter anhand der Spuren nachvollziehen.

„Besonders erschreckend ist für mich, dass wir eins der Schafe nur einen Meter neben unserer Scheunenwand gefunden haben“, erzählt Bernd Grüneberg, „und dass der Wolf mitten am Tage kommt. Es muss gegen 10 Uhr vormittags gewesen sein.“ Das ist auch der Grund, warum er nun darüber nachdenkt, die Hobbyschäferei nach fast 20 Jahren aufzugeben. „Ich möchte meine Tiere nicht nur im Stall einsperren“, erklärt er, „sie müssen doch raus in die Natur.“

Mit dieser Aktion demonstrierte ein Landwirt im wenige Kilometer entfernten Stück nach einem Wolfsriss. Quelle: Privat

Dass einige seiner Kollegen inzwischen zu drastischen Mitteln greifen – ein Landwirt aus Stücken (Potsdam-Mittelmark) hatte kürzlich ein totes Rind im Dorf aufgehängt – um auf ihr Problem aufmerksam zu machen, kann Grüneberg nachvollziehen.

Was sich der Löwendorfer wünscht, um seinem Hobby weiter nachzugehen, ist endlich eine Lösung. „Politische Parteien und Naturschutzverbände streiten sich seit Jahren über das Thema“, sagt er, „aber einen vernünftigen Kompromiss, der uns in unserer täglichen Praxis hilft, gibt es immer noch nicht.“ Er fordert deshalb, dass es einfacher werden muss, Wölfe zu bejagen, die so nah an Orten Tiere reißen wie in dieser Woche in Löwendorf.

