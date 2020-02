Blankensee

Die Baumarbeiten in der Parkanlage von Schloss Blankensee sind abgeschlossen Um die Verkehrssicherheit des Parks wiederherzustellen, hatte die Anlage für eineinhalb Jahre geschlossen werden müssen, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mitgeteilt hat. Insbesondere die großen Stürme 2017 und 2018 hatten der Parkanlage arg zugesetzt. Jetzt ist der Park wieder frei zugänglich. Im Rahmen der Baumpflegearbeiten mussten zum Teil recht aufwendige Maßnahmen zur Kronensicherung durchgeführt werden, ein starker Kronenrückschnitt war teilweise unvermeidlich, so die Stiftung. Zudem galt es auch die Anliegen des Naturschutzes angemessen zu berücksichtigen. Das Anfang des 18. Jahrhunderts als typisches Bauwerk des märkischen Barock entstandene Schloss Blankensee gilt als beispielhafte Herrenhausanlage des 18. und 19. Jahrhunderts in der Mark Brandenburg. Der Schriftsteller Hermann Sudermann ergänzte ab 1802 den Landschaftspark durch Parkarchitekturen und Plastiken.

Von MAZonline