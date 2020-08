Schönhagen

Die Flugschule „ Hans Grade“ in Schönhagen feiert in diesen Tagen ihr 30-jähriges Bestehen. Thomas Hennig war bis zum 31. Juli 1990 als junger Fluglehrer auf dem Flugplatz Schönhagen angestellt. Zum Monatsende wurde er regelmäßig von seiner Firma entlassen, um zum Monatsanfang wieder eingestellt zu werden. Dieses ewige Hickhack gefiel ihm nicht – und als seine Frau Simone schwanger war, wollte er auf Nummer sicher gehen und gründete zum 1. August 1990 seine eigene Ultraleicht- Flugschule. Drei Jahre später kam Motorflug dazu.

Tradition wird fortgesetzt

Thomas Hennig fliegt schon seit seinem 15. Lebensjahr. Noch früher fing seine Tochter Anne an, die die Leitung der Flugschule noch in diesem Jahr übernehmen wird. Mit zwei Jahren saß sie zum ersten Mal in einem Flieger, mit 14 flog sie das erste Mal selbst. Ihren Flugschein bestand sie mit 17, noch vor dem Führerschein, zwei Jahre später wurde sie jüngste Motorfluglehrerin Deutschlands. Inzwischen hat suie sich als Ausbildungsleiterin längst einen Namen gemacht. Und die Tradition scheint sich fortzusetzen, denn auch Töchterchen Pauline liebt das Fliegen. Allerdings bittet die knapp Fünfjährige ihre Mama kurz nach dem Abheben, sie möge nicht so hoch fliegen – worauf Anne Hennig ihr erklärt, dass sie wenigstens über die Bäume kommen müssen.

Fliegen ist für Familie Hennig nicht nur Beruf, sondern Leidenschaft. Quelle: Privat

Die Flugschule spezialisierte sich auf die Aus- und Weiterbildung von Privatpiloten sowie auf Nachtflug- und Fluglehrerausbildung. Sie ist zudem Sprachprüfstelle für Piloten, bietet Rund- oder Kunstflüge an und fliegt auf Wunsch der Kunden mit Bannern durch die Luft. Am Ostersonntag stieg Thomas Hennig in seinen Flieger und überbrachte mit dem Banner „Friede sei mit euch“ die Botschaft der Kirchenkreise, da auf Grund der Coronakrise keine Gottesdienste stattfanden.

Hennig hat 2005 selbst an Präzisionsflug-Wettbewerben teilgenommen, 1996 belegte er den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Texas. „Fliegen war schon immer meine Leidenschaft, dass konnte ich gut. Nur die Geschäftsführung musste ich mir hart und teuer erarbeiten“, so der 58-Jährige.

Weltweit guten Ruf

Zum Team gehören derzeit sechs festangestellte Mitarbeiter, dazu zählen auch Tochter Anne und Ehefrau Simone. Seine Frau war von Anfang an dabei und ist jetzt für Qualitätsmanagement und Kundenempfang verantwortlich. Hennig ist stolz auf seine Flugschule, die einen weltweit guten Ruf hat. Die Schüler kommen nicht nur aus ganz Deutschland, Österreich oder der Schweiz, sondern sogar aus Übersee. Auch die Fluglehrer, die auf Honorarbasis arbeiten, schätzen die Arbeit in Schönhagen. Einer von ihnen kommt extra aus Österreich, obwohl er direkt vor seiner Haustür einen Flugplatz hat.

Die Staffelstabübergabe steht noch in diesem Jahr an. Vater Thomas Hennig und Ehefrau Simone (r.) wollen künftig etwas ruhiger treten und Tochter Anne (l.) die Führungsspitze überlassen. Quelle: Margrit Hahn

Neun Flugzeuge stehen zur Verfügung, darunter sechs eigene. In Kürze kommt zur überwiegend französischen Flotte eine hochmoderne Italienerin hinzu. Die Flugzeuge sind auf dem Flugplatz Schönhagen untergebracht. „Wir sind froh, dass uns der Flugplatz seit Jahren unterstützt“, betont Hennig.

In den vergangenen Jahre haben mehr als 1000 Flugschüler in Schönhagen ihre Grundausbildung absolviert. Im Schnitt dauert es sechs bis zwölf Monate bis Schüler den begehrten Flugschein in der Tasche haben. In Ausnahmefällen und mit viel Fleiß haben es einige in sechs Wochen geschafft.

Onlineunterricht für Flugschüler

Die Coronakrise ist auch an der Flugschule nicht spurlos vorübergegangen. „Wir waren in dieser Zeit aber sehr innovativ und haben Onlineunterricht angeboten“, berichtet Anne Hennig. So konnte innerhalb von sechs Wochen 50 Schülern die Theorie vermittelt werden. Darauf hatte sich das Unternehmen lange vorbereitet.

Noch in diesem Jahr wird es einen Wechsel an der Führungsspitze geben. „Ich werde mich ein wenig aus der Verantwortung ziehen“, sagt Thomas Hennig. Anne Hennig ist seit 2009 mit Herzblut dabei, seit vier Jahren Ausbildungsleiterin, Sprachprüfchefin und vertritt den Geschäftsführer in allen geschäftlichen Angelegenheiten. Schon als Kind, wenn Vater Hennig mit seiner Tochter zum Flugplatz kam, hieß es, ’da kommt die kleine Chefin’. Jetzt wird sie es wirklich und sie freut sich drauf.

Thomas Hennig wird der Fliegerei nach wie vor treu bleiben. Zu seinen über 30 000 Flügen werden in der kommenden Zeit etliche hinzukommen. Und er hat die Wanderschuhe schon geschnürt. Gemeinsam mit Ehefrau Simone will er noch so manchen Gipfel erklimmen.

