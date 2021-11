Schönhagen

Auf der B 246 ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Ein Berliner VW war in Fahrtrichtung Schönhagen unterwegs, als der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Im Kurvenbereich kam der Wagen dann von der Fahrbahn ab und prallte am Straßenrand gegen einen Straßenbaum.

Unfall mit zwei Verletzten auf der B 246 bei Schönhagen (Teltow-Fläming) Quelle: Julian Stähle

Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug den Straßenbaum regelrecht zerteilte. Der Baum krachte auf das Fahrzeug und blieb im Straßengraben liegen. Auch das völlig zerstörte Unfallwrack kam abseits der Fahrbahn zum Stehen.

Im Fahrzeug fand die Feuerwehr zwei schwerverletzte Personen, die unmittelbar an den Rettungsdienst übergeben wurden. Zur Maximalversorgung kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die beiden Verletzten, der Fahrer (82) und die Beifahrerin (80), wurden schließlich zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

B 246 an der Unfallstelle etwa eine Stunde gesperrt

Die Polizei aus dem Bereich kam während Streifenwagen vor Ort um die Einsatzstelle abzusperren und Ermittlungen zur Unfallursache aufzunehmen. Der Bereich war circa eine Stunde voll gesperrt.

Die örtlich zuständige Feuerwehr betreute die Rettungsmaßnahmen, beseitigte den Straßenbaum und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Zur genauen Unfallursache ermittelt jetzt die Polizei.

