Blankensee

Blankensee ist zu jeder Jahreszeit schön. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit zu einem Parkspaziergang oder beobachten die Vögel beim Schlendern entlang des Bohlenstegs am See. Letzteres ist jedoch zurzeit nicht möglich. An den zehn Grundpfeilern wurden massive Schäden festgestellt, die eine Sanierung notwendig machen. Die Bauarbeiten für die ersten Pfeiler haben bereits begonnen.

Zeitnah möchte die Stadt Trebbin den beliebten Bohlensteg wieder sicher begehbar machen. Dazu wird die Mithilfe aller benötigt, denn allein kann die Stadt dieses Projekt finanziell nicht stemmen. Daher ruf sie dazu auf, eine Spende auf das Konto der Stadt Trebbin zu überweisen.

Die ersten Bohlen werden ausgetauscht. Quelle: Iris Krüger

Von Iris Krüger