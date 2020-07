Stangenhagen

Die 300 Jahre alte Eiche im Trebbiner Ortsteil Stangenhagen bleibt erhalten. Die Protestaktion Ende Februar dieses Jahres hat Wirkung gezeigt: Die Eiche sollte gefällt werden, da an dieser Stelle ein Einfamilienhaus geplant ist. Bürger hatten sich daraufhin rund um den Baum angekettet und sich gegen den anrückenden Bagger gewehrt.

Baumfällung für Hausbau

Gemeinsame Bemühungen der Stadt Trebbin und des Landkreises Teltow-Fläming führten zur Rettung des imposanten Baumes. „Eiche gut, alles gut, kann man fast sagen", so Dietlind Biesterfeld, die für die Untere Bauaufsicht und für Untere Naturschutzbehörde zuständige Beigeordnete und Dezernentin des Landkreises Teltow-Fläming.

Im Februar 2020 hatten sich Umweltschützer an den Baum gekettet, um die Fällung zu verhindern. Quelle: Margrit Hahn

Der imposante alte Baum, der die Kriterien für ein Naturdenkmal erfüllt, steht auf einem Teil eines Grundstücks in Stangenhagen, das Bauland ist. Durch eine von der Stadt Trebbin 2006 verabschiedete Ergänzungssatzung wurde der straßennahe Bereich des Grundstücks zu Bauland erklärt, genau dort, wo die Eiche als Ende eines Grüngürtels steht, der teilweise Landschaftsschutzgebiet ist. Der hintere Bereich des Grundstücks, bis jetzt Wiese, blieb baurechtlich Außenbereich. Ende Februar 2020, als die Eiche zur Vorbereitung der Bauarbeiten gefällt werden sollte, ließ der Bauherr aufgrund von Bürgerprotesten die Fällaktion stoppen. Damit verband er die Hoffnung, dass doch noch eine Lösung gefunden werden könnte, bei der der Baum stehenbleiben und er trotzdem bauen könnte.

Lösung gefunden

„Wir waren sehr froh, dass der Bauherr von der Fällung im Februar absah und dadurch den Weg für eine andere Lösung eröffnete. Wir haben die Chance genutzt, um mit den beteiligten Behörden und der Stadt Trebbin engagiert nach einem Weg zu suchen, der einen Erhalt des Baums ermöglicht, denn der Baum erfüllt ganz eindeutig die Kriterien für ein Naturdenkmal“, berichtet Biesterfeld.

Imposant, ehrwürdig und vital

Die Beigeordnete schaute sich die Eiche vor Ort an. Für sie strahlt dieser Baum mit seinem prächtigen Wuchs und seiner mächtigen Krone die Würde eines wirklichen Naturdenkmals aus. Deshalb sei die Vorstellung schwer erträglich gewesen, dass die imposante, ehrwürdige und voll vitale Eiche einem Bauwerk würde weichen müssen. „Wir entschlossen uns, die Unterschutzstellung des Baums als Naturdenkmal zu betreiben und gingen in das Verfahren zur einstweiligen Sicherung“, fügt Biesterfeld hinzu. Gespräche mit Trebbins Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) hätten gezeigt, dass auch der Stadt sehr daran gelegen war, den Baum zu retten.

Änderung der Satzung

Die Stadt erwirkte im April in der Stadtverordnetenversammlung einen Aufstellungsbeschluss, um die Satzung zu ändern. Anschließend haben sich Landkreis, Bürgermeister und Bauherr zusammengesetzt und gemeinsam eine Verfahrensweise entwickelt, nach der die Untere Bauaufsichtsbehörde den Bau im Außenbereich genehmigen kann. Voraussetzung ist, dass die Stadt die Satzungsänderung zügig weiter vorantreibt. „Die Untere Naturschutzbehörde wird ihrerseits bei der aktuell zu erstellenden Novelle der Naturdenkmalliste die Stangenhagener Eiche auf die Liste der Naturdenkmale aufnehmen und hofft insoweit auf ein positives Votum des Kreistags. Der Bauherr seinerseits hat zugesichert, das Haus im Sinne des Erhalts der Eiche umzuplanen", berichtet Biesterfeld.

Der Kampf hat sich gelohnt

Alle Beteiligten hoffen, dass die Fällgenehmigung in Kürze zurückgenommen und auch bald eine Baugenehmigung erteilt werden kann. Stangenhagens Ortsvorsteher Lutz Heimer begrüßt es, dass sich alle Beteiligten geeinigt haben. „Ich habe dafür auch gekämpft. Ich denke da nur an die Ankett-Aktion“, so Heimer. Er freut sich auch für den Bauherren, denn dieser wisse endlich, wie es weitergeht und könne dementsprechend planen. „Es wäre eine Schande und ein Armutszeugnis gewesen, hier keine Lösung zu finden. Ein solcher Baum muss erhalten bleiben“, fordert der Ortsvorsteher.

