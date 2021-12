Stangenhagen

„Gebacken habe ich schon immer gern“, erinnert sich Luise Kühler. Schon mit neun Jahren habe sie in der Küche gestanden und, wie sie sagt, „einfach etwas zusammengemischt und dann abgewartet, ob da etwas dabei herauskommt.“ Vor allem ihre Freunde hätten sich über die Ergebnisse gefreut, geholfen hätten sie jedoch weniger. „Sie standen nur daneben, schauten zu und machten dumme Bemerkungen“, erzählt sie schmunzelnd.

Aber Bäckerin oder gar Köchin war nicht von Anfang an ihr Traumberuf. Ihr schwebte eine Zukunft als Lehrerin vor, ein Job, der viel mit Kindern zu tun hat. „Das war wirklich das, was ich wollte. Ich habe sogar meine Puppen unterrichtet“, erinnert sich die heute 42-Jährige.

Weiter Weg

Doch bis dahin war es noch ein weiter und schwieriger Weg. Zunächst zog es ihre Familie, die in Oldenburg lebte, nach Deutschland. Luise zog mit. Als ihre Eltern sich in Berlin niederließen, war Luise erst 16 Jahre. Deutsch, so erklärt sie, habe sie bereits vorher in der Familie gesprochen. „Ich habe alles verstanden, aber sprachlich war ich noch nicht so gut. Das lag daran, dass ich Zuhause nur auf Russisch antworten durfte, selbst wenn die Frage auf Deutsch gestellt wurde“.

Sie unterrichte an Berliner Gymnasium

Daher wiederholte sie die neunte und zehnte Klasse und legte ihr Abitur ab. Anschließend begann ihr Studium zum Lehramt. Mathe und Physik sollte es sein. 2020 beendete sie ihre Hochschulausbildung und unterrichtete zunächst an einem Berliner Gymnasium. Allerdings nur für eine kurze Zeit. „Denn dann entschied ich mich für die Familie: Mein Sohn wurde geboren und ich wollte voll und ganz für ihn da sein. Das war für mich einfach wichtig“, betont sie.

Stangenhagenerin: Noch mehr Nachwuchs

Kurze Zeit später kündigte sich weiterer Nachwuchs an: ein Mädchen und noch ein Junge waren es, die nun ihre ganze Aufmerksamkeit benötigten. Das war für Luise Kühler, die in einer Großfamilie aufgewachsen ist, genau das Richtige. „Ich bin nicht gern allein“, gesteht sie, „ich genieße es, wenn viele Menschen um mich herum sind und sich so einiges bewegt!“ Und das war in dem Haus in Stangenhagen, in das sie mit ihrer Familie gezogen war, jederzeit möglich.

Neue Orientierung

Einige Jahre später, als ihre Kinder größer geworden waren, wollte sie sich beruflich neu orientieren. Es sollte jedoch ein Job sein, bei dem sie auf jeden Fall selbst entscheiden konnte, wie viel und wo sie arbeitet. Und es musste etwas sein, was sie bereits gut konnte. Auf die Idee, ein Hofcafé zu eröffnen, sei sie jedoch nicht selbst gekommen.

Nachbar gab den Anstoß für Stangenhagener Hofcafé

Es war ein Nachbar, der den Anstoß gab. „Er hat mir erzählt, dass er rund um den Stangenhagener Vogel-Aussichtsturm immer wieder auf Touristen träfe, die nach einer Imbiss-Möglichkeit im Ort fragten“. Doch in Stangenhagen gab es weder einen Imbiss, noch eine Gaststätte oder gar ein Café. „Mein Nachbar wusste jedoch, dass ich Kuchen und Torten backen kann und schlug mir vor, mein Hobby zum Beruf zu machen“, so Luise Kühler. „Natürlich habe ich zunächst mit meinem Mann über die Möglichkeit gesprochen. Er war davon überzeugt, dass es klappen könnte und hat mich von Anfang an unterstützt“.

Falsches Angebot

Nach der Erledigung aller Formalitäten konnte sie 2016 anfangen. Damals noch mit drei Tischen und einem Verkaufsstand auf dem Hof. „Ich habe Kuchen, Torten und russische Küche angeboten“. Letzteres, fügt sie bedauernd hinzu, habe aber niemand probieren wollen. „Also entsprechend dem Sprichwort: Was der Bauer nicht kennt…“, sagt sie und schmunzelt. Nach einem Jahr habe sie jedoch auch deutsche Küche zur Auswahl gehabt. So gab es neben Pelmeni, Borschtsch und Piroschki auch deftige Kartoffelsuppe. Und dies wurde von der Kundschaft dankend angenommen.

Stammkunden aus Stangenhagen halfen

Drei Jahre benötigte die Unternehmerin, bis ihr Stangenhagener Hofcafé in Schwung kam. Dann kam Corona. „Doch ich habe schnell gemerkt, dass ich super Stammkunden habe. Sie nutzten den Außer-Haus-Service rege und ich hatte ordentlich zu tun. An manchen Wochenenden habe ich bis zu zwölf Bleche Kuchen backen müssen“, erzählt Luise Kühler. Ob es jetzt wieder so wird, weiß sie nicht zu beantworten. „Die Leute haben wieder mehr Angst. Also setzten wir wieder auf den Bestellservice. Wir liefern alles nach Hause“, betont sie und hofft, dass ihr die Stammkunden auch im zweiten Winter die Treue halten.

