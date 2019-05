Thyrow

Ein Zeuge bemerkte am Mittwoch gegen 19.20 Uhr auf der Terrasse des denkmalgeschützten „Eichberg-Haus“ in Thyrow mindestens fünf Jugendliche und hörte Geräusche, die auf Beschädigungen hindeuten könnten. Polizisten entdeckten in der Ruine zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren, die sagten, dort einen ungestörten Nachmittag verbringen zu wollen. Beschädigungen wollen sie nicht begangen haben. Drei weitere Jugendliche konnten flüchten. Ob es Beschädigungen gab, wird noch ermittelt.

Von MAZonline