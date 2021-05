Trebbin: 22-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Trebbin

Eine 22-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend schwer verletzt worden. Sie war auf der Bundesstraße 101 in Richtung Luckenwalde unterwegs gewesen, als sie in Höhe der Abfahrt Wiesenhagen nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Fahrzeug kollidierte mit der Schutzplanke und schleuderte nach rechts. Dort stieß der Wagen ebenfalls gegen die Schutzplanke sowie gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Die Autofahrerin konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14 000 Euro.

Von MAZonline