Trebbin

Lange hat der Baum das Stadtbild in Trebbins Zentrum mitgeprägt, jetzt geht quasi eine Ära zu Ende. Die Trebbiner mussten sich von ihrer schätzungsweise 100 Jahre alten großen Linde am Marktplatz verabschieden. Sie wurde am Freitagmorgen gefällt. „Die letzten Baumkontrollen und der Kronenrückschnitt am 9. August haben leider ergeben, dass die alte Linde an der Apotheke nicht mehr verkehrssicher ist“, teilt die Stadt Trebbin mit.

Pilzbefall am ganzen Baum

Obwohl in den zurückliegenden Jahren mehrfach Baumpflegearbeiten durchgeführt wurden, um das stattliche Exemplar zu erhalten, sei nun der Zeitpunkt gekommen, um für den Nachwuchs Platz zu schaffen, heißt es aus der Verwaltung. Die Linde ist von starkem Pilzbefall geschädigt.

Linde drohte umzustürzen

„Der sogenannte Zunderschwamm hatte sich über den gesamten Stamm und die Stark-Äste ausgebreitet“, erklärt Abteilungsleiterin Beate Rantzsch. Dadurch habe sich das Holz zersetzt und die Bruchsicherheit sei nicht mehr gewährleistet gewesen. Auch der Kronenschnitt, der den Baum eigentlich entlasten sollte, hat nicht geholfen. „Wir mussten damit rechnen, dass der Baum umstürzt“, sagt Beate Rantzsch, „da wir den Markt, die Apotheke und Parkplätze daneben haben, war das zu gefährlich.“

Ersatzpflanzung ab Herbst

Die Naturschutzverbände sind laut Verwaltung beteiligt worden und haben die Entscheidung zum Fällen mitgetragen. Die Ersatzpflanzung ist für den Herbst oder das Frühjahr vorgesehen. „Wir werden den Boden austauschen und gesunde, klimafreundliche Erde einsetzen“, versichert Rantzsch.

Von Elinor Wenke