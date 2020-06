Trebbin

Anwohner verschlissener Straßen in den Trebbiner Ortsteilen Klein Schulzendorf, Löwendorf und Thyrow dürfen darauf hoffen, dass Fahrbahnen und Gehwege in absehbarer Zeit ausgebaut werden. Die Stadtverordneten haben einstimmig beschlossen, für eine Gesamtinvestition von 1,17 Millionen Euro Fördermittel zu beantragen und den erforderlichen Eigenanteil bereitzustellen.

Mehrbelastungsausgleich steigt

Die Verwaltung hat aufgezeigt, woher sie den Eigenanteil von insgesamt 268.000 Euro nehmen will. Wegen der abgeschafften Straßenausbaubeiträge und der damit verbundenen entgangenen Einnahmen für die Kommune erhält die Stadt jährlich einen sogenannten Mehrbelastungsausgleich vom Land. Er liegt in diesem Jahr für Trebbin bei 168.000 Euro. Für 2021 wird mit 171.000 Euro und für 2022 mit 175.000 Euro gerechnet.

„Um bei anstehenden Spitzabrechnungen Rückforderungen vom Land zu vermeiden, wollen wir den Mehrbelastungsausgleich als Eigenanteil wieder in konkrete Straßenbaumaßnahmen fließen lassen“, erklärte Bürgermeister Thomas Berger ( CDU). Nach diesem Beschluss der Stadtverordneten über den Eigenanteil können die Fördermittelanträge gestellt werden.

Bis zu 90 Prozent Förderung

Maßnahmen aus dem Bund-Länder-Programm GAK können bis zu 90 Prozent gefördert werden. „Wir können noch keine verbindlichen Festlegungen treffen“, sagte Berger, „aber vorbehaltlich der Deckung im Haushalt und der Zusage von Fördermitteln schlagen wir drei Bauvorhaben vor.“ Anträge für GAK-Fördermittel können jederzeit gestellt werden. „Je frühzeitiger wir Fördergeld beantragen, desto größer ist die Chance, Mittel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 zu erhalten“, so Berger.

Die Trebbiner Stadtverordneten tagten diesmal in der Sporthalle. Quelle: Elinor Wenke

Zum einen soll die Straße „Dorfplatz“ in Klein Schulzendorf für knapp 500.000 Euro ausgebaut werden. Der Eigenanteil liegt bei 108.000 Euro. Die Straße war in den 70er/80er-Jahren in Betonweise ausgebaut worden. Danach wurde die Fahrbahn lediglich mit einer Asphaltschicht überzogen, die inzwischen völlig verschlissen ist und Löcher aufweist. Weil die Straße auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren wird, entsteht zusätzlich eine enorme Lärmbelastung im Dorf. Eine Reparatur würde rund 150.000 Euro kosten und wäre wiederum nicht von Dauer. Deshalb wird für das Jahr 2021 ein Ausbau empfohlen.

Die Waldstraße in Löwendorf soll ausgebaut werden. Quelle: Elinor Wenke

Für das Jahr 2022 plant die Stadt den Ausbau der „Waldstraße“ in Löwendorf. Die Gesamtkosten werden auf 517.000 Euro geschätzt, der Eigenanteil auf 112.000 Euro. Das Pflaster wurde vermutlich um 1900 gelegt und ist lückenhaft und beschädigt. Ausbesserungen sind technisch nicht möglich. Von einem externen Unternehmen war der Straßenzustand bereits im Jahr 2010 mit der Schulnote „6“ bewertet worden.

Durch die zunehmende Bebauung im Wohnquartier mit der „Waldstraße“ als Hauptzufahrt ist der Straßenkörper stark zerschlissen. Um den dörflichen Charakter der Straße zu erhalten, soll für die Waldstraße sogenanntes gekollertes Pflaster verwendet werden. Es wurde bereits in der Neuen Bergstraße und der Alten Dorfstraße in Stangenhagen eingesetzt.

Schulweg in Thyrow soll sicherer werden

Zum dritten soll der Gehweg „Thyrower Dorfstraße“ ausgebaut werden. Der sogenannte Sommerweg ist ein Schulweg im Sinne des Programms „ Förderung von Maßnahmen zur baulichen Schul- und Spielwegsicherung im Land Brandenburg“, da er täglich von Kindern auf dem Weg zur Schule beziehungsweise zum Schulbus benutzt wird. Außerdem kann darüber auch der Spielplatz sicher erreicht werden. Die Maßnahme könnte bis zu 75 Prozent gefördert werden. Der Eigenanteil bei Ausbaukosten von 160.000 Euro würde 48.000 Euro betragen.

Von Elinor Wenke