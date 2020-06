Trebbin

Am Pfingstmontag kontrollierte am Abend die Polizei den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Trebbiner Bahnhofstraße. Vor Ort konnte bei dem 47-jährigen Rollerfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,56 Promille. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Anzeige

Von MAZonline