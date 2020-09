Trebbin

Ein 38-jähriger Trebbiner hatte am Sonntag in der Nacht Streit mit drei Bekannten in der Beelitzer Straße. Er griff sie an und verletzte sie leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von ihm sofort angegriffen, konnten den Angriff jedoch abwehren und den Mann fesseln. Der mit 1,43 Promille alkoholisierte Angreifer wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen aufgenommen.

Von MAZonline