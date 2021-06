Blankensee

Im Blankenseer „Waldfrieden“ konzertierte am Freitagabend das Jazztrio Kordes-Tetzlaff-Godejohann mit Orgelbegleitung zu Gershwins „Rhapsody in Blue“. Anlässlich des lang ersehnten Auftaktes des „Blankenseer Musiksommers“ haben sich die Tore der Johannischen Kirche endlich wieder für Musik und Kunst geöffnet.

„Pandemiebedingt war dies unser erstes Konzert in diesem Jahr, daher haben wir etwas gebangt, wie es wird, doch es war wirklich klasse, unglaublich für die aktuellen Verhältnisse“, freut sich Erhard Marek, der musikalische Leiter der jährlich stattfindenden Konzertreihe. Fast 250 Gäste versammelten sich mit ausreichendem Abstand in der Doppelbogen-Halle, um den Klängen des Jazzkonzertes der besonderen Art zu lauschen. Dank Lockerungen durfte sogar erstmalig wieder die Abendkasse bedient werden.

Passend zum musikalischen Thema wurde das Auditorium mit einer blauen Beleuchtung empfangen. Etwas schwermütig begann gegen 19.30 Uhr die Aufführung mit einer Orgelfassung des Stückes „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ von Martin Luther, gespielt vom Star-Organisten Jürgen Sonnentheil. Dies wandelte sich jedoch lückenlos, perfekt arrangiert, zu einer Melange beinahe melancholischer Jazzmusik, als die drei Musiker Olaf Kordes (Piano), Wolfgang Tetzlaff (Kontrabass) und Karl Godejohann (Schlagzeug) ebenfalls mit ihrem Spiel einsetzten. „Milonga für Herrn L.“ nannten sie diese neuartige Vermischung von Orgelsatz und Jazzthematik, die sie hervorragend und mit einiger Improvisation beherrschten.

Gershwin-Klassiker „Rhapsody in Blue“ neu interpretiert

Die ungeheure Spielfreude der vier Musiker zeigte sich auch beim namensgebenden Stück des Abends, der „Rhapsody in Blue“, die 1924 in New York von George Gershwin selbst am Klavier uraufgeführt wurde. Die neuartigen Arrangements samt Orgelbegleitung stammen derweil aus der Feder von Olaf Kordes. Während die Originalfassung des berühmten Titels jedoch nur 17 Minuten lang ist, ließ es Kordes darauf ankommen und dekonstruierte, verstärkte und eigeninterpretierte die bekannten Motive Gershwins zu einem 35 Minuten langem, opulenten Werk voller Höhen und Tiefen.

Sein belebtes Klavierspiel, die leidenschaftlichen Rhythmen des Perkussionisten und des Bassisten, die beide noch ihre Soli haben sollten sowie das großartige Orgelspiel im Hintergrund machten den Abend unvergesslich. Schnelle, lebhafte Jazz-Rhythmen wechselten sich dabei teils abrupt mit träumerisch-zarten Motiven ab, Orgel und Jazzklänge verschmolzen symbiotisch ineinander und erschufen etwas Neues. Ganz typisch für das jazzige Klangkolorit war der hohe Anteil an Improvisation, den das Bielefelder Musikertrio einbaute.

Gerade einmal fünf Stücke plus lautstark eingeforderter Zugabe spielten sie. Dies genügte aber, um den Besucher nach einer Zeit scheinbar endloser kultureller Enthaltsamkeit in eine anderthalbstündige Welt des quirligen, lebendigen Jazz zu entführen.

„Ich finde es total angenehm, hier zu spielen, die Atmosphäre und Landschaft sind einfach nur einladend und charmant“, sagte Olaf Kordes zum Ort des Konzertes. Trotz des überwältigenden Zuspruches, den die „Waldfrieden“-Kirche am Freitag erhielt, verabschiedet sich der derzeitige musikalische Leiter Erhard Marek jedoch bald in den freiwilligen Ruhestand. „Ich bin seit 1990 dabei. Man muss auch mal junge Leute mit neuen Ideen ranlassen“, sagt der 73 Jährige mit einem Zwinkern. Für ihn übernimmt sein Neffe Johannes Marek (47), der bereits seit längerem die meisten Aufgaben vor Ort übernimmt.

Von Katja Schubert