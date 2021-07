Trebbin

Langeweile kennen die Trebbiner Hortkinder in den Sommerferien nicht. Täglich zwischen 85 und 100 Mädchen und Jungen nutzen die Ferienangebote jenseits von Klassenarbeiten und Zensuren. „Wir waren schon im Luckenwalder Freibad Elsthal und in der Fläming-Therme baden, zu Besuch im Wildgehege Glau oder zum Angeln in Kliestow“, berichtet Erzieherin Sabine Schönebeck.

Vereinsmitglied Bärbel Bartl führt durch die Eisenbahn-Ausstellung. Quelle: Elinor Wenke

Am Mittwoch kamen wieder alle Wissbegierigen und Leseratten auf ihre Kosten. Anika Heyer, Leiterin der Stadtbibliothek Trebbin, hat insgesamt drei Buchbasare mit unterschiedlichen Programmen organisiert. Diesmal ging es in Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Heimatverein auf eine Zeitreise in die Geschichte der Eisenbahn. Seit Ende Juni ist im Heimatstübchen die Ausstellung „180 Jahre Anschluss von Trebbin an die Berlin-Anhaltinische Eisenbahn – Von Trebbin in die ganze Welt“ zu sehen.

Die Hortkinder in der Eisenbahn-Ausstellung mit Sabine Schönebeck (r.) und Doris Lemcke. Quelle: Elinor Wenke

Vereinsmitglied Bärbel Bartl führte die Kinder durch die Exponate zwischen Bahner-Uniform, S-Bahn-Heizkörper, Lampen und Waggon-Ausstattungen sowie vielen Fotos und Dokumenten. Die Schüler wussten, dass man damals für die Zugfahrt Kohle, Wasser und Schienen brauchte – und eine Dampflok. Viele sind schon mit historischen Dampfzügen gefahren, zum Beispiel im Harz oder wie die achtjährige Lieselotte in Halle mit der Pioniereisenbahn.

Interessantes gab es im Fundus der Heimatstube zu entdecken. Quelle: Elinor Wenke

Zugfahren kennen alle; im Heimatstübchen und in der Ausstellung waren die meisten zum ersten Mal. „Mir hat die gelbe Tröte am besten gefallen“, befand Willi (8) und konnte erklären, wozu sie genutzt wurde. „Bei Baustellen auf der Bahnstrecke wurden die Arbeiter gewarnt, wenn ein Zug kam, dann konnten sie zur Seite springen.“

Bärbel Küttner und Enkelin Hannah beim Bücherbasar. Quelle: Elinor Wenke

Beim Buchbasar vor der Heimatstube konnten Bücher getauscht oder gegen eine kleine Spende mitgenommen werden. Die siebenjährige Leonie hatte eine ganze Tasche voll mitgebracht. „Alles über die Eisenbahn“, „Bühne frei für den Frosch“ und „Geschichten von Prinzessinnen“ kann sie inzwischen entbehren, dafür nahm sie sich „Singen macht Spaß“ mit. Die ehemalige Bibliotheksmitarbeiterin Bärbel Küttner schaute mit ihrer Enkelin Hannah (9) vorbei. Das Mädchen liebt besonders die Sternenschweif-Reihe. „Bücher bedeuten, Zeit für mich zu haben“, sagte Hannah. Benjamin hatte es die Lektüre über eine Schatzsuche angetan. Ihm war es wichtig, eine kleine Spende dafür zu geben. So lief er extra noch mal zum Hort, um einen Euro zu holen.

Reges Interesse am Buchbasar vor der Heimatstube. Quelle: Elinor Wenke

Anika Heyer freut sich über das rege Interesse am Buchbasar. „Die Bücher sind gespendete oder ausgemusterte Exemplare“, sagt sie und erklärt: „Wir wollen den Kindern mit dieser Aktion den kostenlosen Zugang zu Büchern, zum Lesen und zu Einrichtungen in der Stadt ermöglichen und in ihnen Wissbegier wecken.“

Leonie (r.) hatte etliche Bücher mitgebracht. Quelle: Elinor Wenke

Beim ersten thematischen Buchbasar unter dem Motto „Sprühe für gute Bücher“ in Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeiterin Beate Vogt konnten Kinder und Jugendliche an frischer Luft auf abgedeckten Flächen auf Papier mit Farben, Dosen und Schablonen unter Anleitung experimentieren. Die Bücher und Buchstabenschablonen dienten als Inspiration. „Eine Zweitklässlerin hat das Wort ,Freiheit’ gesprayt, weil sie Bücher und Lesen mit diesem Begriff verbindet“, berichtet Anika Heyer.

„Heiße Bücher“ mit der Feuerwehr

„Heiße Bücher“ wurden beim zweiten Buchbasar präsentiert. „Zwei Kinder- und Jugendbetreuer der Freiwilligen Feuerwehr waren zu Gast und hatten auch ein Fahrzeug dabei“, berichtet Heyer, „etliche Jungs und Mädchen wälzten die Feuerwehrbücher.“ Der achtjährige Felix berichtete: „Mir hat am besten gefallen, dass wir auf das Feuerwehrauto klettern durften.“

Von Elinor Wenke