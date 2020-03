Eisernes Ehepaar mit Großfamilie

Trebbin

Seine Frau Christa hat Joachim Leßmann am Donnerstag mit 65 leuchtend roten Rosen überrascht und das hat seinen guten Grund. Die Trebbiner Eheleute feierten ihre eiserne Hochzeit.

Vor 65 Jahren haben sich die beiden in Börnecke im Harz das Jawort gegeben. „Damals lag Schnee“, erinnert sich Christa Leßmann (85). Gefeiert wurde mit zwölf Gästen. Es gab Pferdegulasch und an Musik und guter Laune hat es nicht gemangelt.

Bescheidene Anfänge

Ihren zwei Jahre jüngeren Bräutigam hatte Christa Leßmann schon als junges Mädchen kennengelernt. „Wir wohnten in Börnecke im selben Haus. Da sind wir uns natürlich über den Weg gelaufen und haben uns ineinander verguckt“, erzählt Joachim Leßmann. Er arbeitete als gelernter Stahlwerker in Thale, ehe er sich entschloss, in die LPG zu wechseln. Auch seine Frau arbeitete immer in der Landwirtschaft mit.

Die Anfänge der Ehe waren bescheiden. „Es gab nicht viel und unsere ersten Möbel mussten wir uns hart erarbeiten“, berichtet Joachim Leßmann, „für 600 Mark haben wir unsere Küche und das Schlafzimmer gekauft.“

Neben 65 roten Rosen gab es am Donnerstag eine exquisite Hochzeitstorte. Quelle: Elinor Wenke

1983 zogen Leßmanns nach Wiesenhagen, um dort in der LPG zu arbeiten. Seit 1996 sind sie in Trebbin zu Hause. Von der Größe der Familie können andere nur träumen. Christa Leßmann brachte zehn Kinder zur Welt. Eines starb bei der Geburt, eins später bei einem Unfall. Die acht Geschwister im Alter zwischen 53 und 64 Jahren verstehen sich gut und kommen am Sonnabend zur Jubiläumsfeier zusammen. Zur Familie gehören heute außerdem 18 Enkel und 21 Urenkel – die jüngste Generation ist zwischen einer Woche und 27 Jahre alt.

„Die Kinder sind alle im Stall groß geworden“, erzählt Christa Leßmann schmunzelnd und erklärt: „Ich habe trotz der Kinder immer in der Landwirtschaft gearbeitet und nicht frei gemacht. Die Kinder habe ich mit zur Arbeit genommen.“

Schöne Kindheit

Tochter Ute Kühnel (63) erinnert sich gern an ihre Kindheit: „Es war schön, so viele Geschwister um sich zu haben. Wir sind viel raus gegangen und hatten immer jemanden zum Spielen.“

Wegen der großen Familie musste auch Vater Joachim Leßmann im Haushalt und in der Kindererziehung zupacken. „Ich habe die Kinder gebadet, ins Bett gebracht und Streit geschlichtet“, erzählt er und grinst.

Als Rentner in den Urlaub

Die schönsten Ehejahre erlebten Leßmanns als Rentner. „Während es früher nie Urlaub gab, konnten wir dann verreisen“, berichtet der eiserne Bräutigam – nach Tunesien, Frankreich, Österreich, an den Balaton und die Ostsee.

Seit ihrem zweiten Schlaganfall ist Christa Leßmann nicht mehr so mobil. Ihr Mann managt den Haushalt, kauft ein, kocht und betreut seine Frau. Beide sind dankbar, dass sie sich noch immer haben. „Heute früh haben wir symbolisch noch mal geheiratet“, verrät Joachim Leßmann.

Von Elinor Wenke