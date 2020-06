Demo für sauberen Strom zum Eigenverbrauch in Trebbin

Trebbin

Mit der ersten „Strom-Demo“ in Trebbin unter dem Motto „ Eigenstrom statt Kohlestrom“ hat die Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg am Sonnabend für sauberen Strom und die Fortführung der Bürger-Energiewende demonstriert. Für den Nachmittag hatten die Initiatoren unter der Regie des Trebbiners Hans Kurtzweg zu einer Kundgebung auf dem Kirchplatz eingeladen.

Der TV-Moderator Frank Farenski (l.) und der Trebbiner Elektromobilist Hans Kurtzweg im Interview. Quelle: Elinor Wenke

Mit dabei der Berliner TV-Journalist, Moderator und Youtuber Frank Farenski; mit seinem Team sendete er eine Stunde lang live aus Trebbin. Kurtzweg erläuterte die Misere aus Sicht der Interessengemeinschaft: „Viele Bürger und Betriebe tragen mit Photovoltaikanlagen zur klimafreundlichen Energieerzeugung bei. Doch nach den Plänen der Bundesnetzagentur sollen die Bürger künftig ihren Sonnenstrom billig abgeben und teuer zurückkaufen. Damit ist die Bürger-Energiewende in Gefahr.“ Er plädierte stattdessen dafür, den Eigenstrom auch zu speichern.

Elektromobilität für Klimaschutz

Kurtzweg, der in der Stadt Trebbin auch ehrenamtlicher Beauftragter für Elektromobilität ist, warb für die Automobilität aus der Steckdose. „Ein Elektroauto zu fahren, bringt Spaß und ist sparsam. Wer seinen Sonnenstrom selbst produziert und ins Elektroauto einspeist, leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, er verbraucht auf 100 Kilometer gerade mal 1,50 Euro“, sagte er.

Demo für Eigenstrom und gegen Kohlestrom am Sonnabend in Trebbin. Quelle: Elinor Wenke

Vertreter der Trebbiner Verwaltung waren bei der Kundgebung nicht zugegen, „aber die Stadt begleitet das wohlwollend und hat uns den Kirchplatz zwischen Kirche und Rathaus heute zur Verfügung gestellt“, erklärte Kurtzweg. Zudem hat Trebbin ein Klimaschutzkonzept beschlossen und gilt als Vorreiter bei der Errichtung von Strom-Tankstellen. „Wir haben auch einen Elektro-Rufbus. Erst war er nur am Wochenende im Einsatz, jetzt täglich“, so Kurtzweg.

Unterschriftenaktion für Briefe an die Bundestagsabgeordneten. Quelle: Elinor Wenke

Modenschau für Elektro-Autos

„Wir haben heute hier eine Art Modenschau der Elektro-Autos“, sagte Farenski und ließ sich von den Besitzern der ausgestellten Modelle die Vorzüge und finanziellen Verlockungen vorrechnen. Die meisten verbrauchen nach eigenen Angaben zehn bis 16 Kilowattstunden Strom pro 100 Kilometer. „Wenn ich schon ein Auto benötige, dann soll der Verbrauch sauber sein“, begründete Steve Dumke seine Entscheidung zur Elektromobilität.

Brief an Bundestagsabgeordnete

Im Anschluss hatten die Bürger die Möglichkeit, ihre Wünsche und Forderungen in einem Brief mit ihrer Unterschrift an Bundestagsabgeordnete auf die Reise zu schicken. Darin fordern sie von den Politikern, gegen die Pläne der Bundesnetzagentur anzugehen und die Interessen der Eigenenergie-Produzenten zu unterstützen. Elke und Andreas Brämer falteten ihre Briefe gleich an drei Abgeordnete: Annalena Baerbock (Grüne), Jana Schimke ( CDU) und Sylvia Lehmann ( SPD).

Familie Brämers waren extra aus Königs Wusterhausen nach Trebbin gekommen, um sich für den umweltfreundlichen Solarstrom einzusetzen.

Elke Brämer aus Königs Wusterhausen unterschreibt die Briefe an die Bundestagsabgeordneten. Quelle: Elinor Wenke

„Wir haben im vergangenen Jahr eine Photovoltaikanlage auf unserem Dach installiert und uns ein gebrauchtes Elektroauto gekauft“, berichtete Elke Brämer. „Mit dem Strom laufen das Auto, die Waschmaschine und der Geschirrspüler.“ Das Ehepaar kann die Pläne der Bundesnetzagentur nicht nachvollziehen. „Das wäre, als müssten wir unsere Erdbeeren aus dem Garten auf dem Markt verkaufen und teuer zurückkaufen“, sagte Andreas Brämer und befürchtet: „Wenn die Pläne so umgesetzt werden, betreibt kein Mensch mehr eine private Photovoltaikanlage.“

Politiker blieben fern

Von den Politikern ließ sich am Sonnabend trotz Einladung keiner sehen und auch die Zahl der Demo-Besucher blieb sehr übersichtlich. „Wir hätten uns wenigstens noch 30 Leute gewünscht“, sagte Andreas Brämer.

Von Elinor Wenke