Trebbin

Das alte, denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude in Trebbin soll in diesem und im nächsten Jahr für Gesamtkosten von 485.600 Euro saniert werden. Das haben die Stadtverordneten einstimmig beschlossen. Sie sprachen sich auch dafür aus, den Eigenanteil von 121.400 bereitzustellen.

75 Prozent Förderung erwartet

Im Haushalt der Stadt steht das Geld bereits zur Verfügung – für dieses Jahr innerhalb des Budgets für gesicherte Radabstellanlagen und für 2021 mit einer Verpflichtungsermächtigung im Rahmen eines Nachtragshaushaltes. Der jetzige Grundsatzbeschluss der Stadtverordneten ist die Voraussetzung, um einen Förderantrag über 75 Prozent der Gesamtkosten aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb und dem Leader-Programm des Landes zu stellen.

Anzeige

Die wenig einladende Rückansicht des Bahnhofes. Quelle: Elinor Wenke

Weitere MAZ+ Artikel

„Die Idee der Sanierung ist schon alt und bereits lange diskutiert worden“, sagte Bürgermeister Thomas Berger ( CDU). „Im vergangenen Jahrhundert hat die Stadt die Immobilie von der Bahn gekauft, um das historische Gebäude zu erhalten.“ Ein Sanierungskonzept für das Gebäude, das nicht mehr als Bahnhof genutzt wird, war aufgrund der angespannten Haushaltslage bislang nie zum Tragen gekommen. „Wir beschließen heute nicht konkret über die künftige Nutzung“, erklärte Berger, „darüber wird in den Ausschüssen noch beraten.“

Fahrrad-Station geplant

In jedem Fall soll aber im Bahnhofsgebäude eine multifunktionale, generationsübergreifende Begegnungsstätte und ein betreuter Ausgangspunkt für Wanderungen in die Nuthe-Nieplitz-Region entstehen. Auch Ausstellungen sollen dort stattfinden können. Berger plädiert für einen Fahrrad-Verleih in der zurzeit nicht genutzten Bahnhofshalle und für eine geschützte Fahrradstation und ein Imbissangebot.

Für die denkmalgerechte Sanierung sollen Fenster, Fensterbänke und Türen aufgearbeitet, die Fassade gereinigt und verfugt und das Dach originalgetreu in Schiefer neu gedeckt werden. Der vorhandene Dielenfußboden wird abgeschliffen und neu versiegelt, ein Teil wird auch gefliest. Zur Energieeinsparung soll LED-Beleuchtung angebracht werden. Vor der Stadtverordnetenversammlung hatten der Bauausschuss, der Sozialausschuss und der Kulturausschuss dem Vorhaben bereits zugestimmt.

Die Stadtverordnetensitzung in Trebbin fand diesmal in der Sporthalle statt. Quelle: Elinor Wenke

Lesen Sie auch

Von Elinor Wenke