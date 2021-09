Trebbin

Ein unbekannter Täter drang am frühen Freitagnachmittag über eine offen stehende Balkontür in eine Wohnung in der Berliner Straße in Trebbin ein und entwendete ein Portemonnaie. Dieses lag auf einer Kommode. Die Bewohner hielten sich zum Tatzeitpunkt in einem anderen Zimmer ihrer Wohnung auf. Das Portemonnaie konnte später in einem Busch in der Umgebung wiedergefunden werden. Es fehlten rund 200 Euro Bargeld, wie die Polizei dazu mitteilte.

Von MAZonline