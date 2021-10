Trebbin

Als „einer der schwärzesten Tage in der Geschichte unserer Kleinstadt“, wird der 30. September 1996 in Trebbin beschrieben. An diesem Tag wurden der italienische Bauarbeiter Orazio Giamblanco und zwei seiner Freunde von Skinheads auf dem Haltinger Platz zusammengeschlagen. Die Trebbiner Täter trafen Giamblanco mit einem Baseballschläger an der rechten Kopfseite, der damals 55-jährige erlitt einen Schädelbasisbruch mit lebensgefährlichen Gehirnblutungen. Seitdem sitzt er im Rollstuhl – er leidet unter Depressionen, spastischer Lähmung und ist auf Pflege angewiesen.

„Es war beschämend, dass wir nie daran gedacht haben“

Mit der Zeit geriet Giamblancos Schicksal in Trebbin in Vergessenheit. „Man hat den Vorfall mitbekommen und war ziemlich betrübt“, erinnert sich die stellvertretene Bürgermeisterin Ina Schulze. „Man hat sich geschämt und wollte das Thema nicht so recht ansprechen“, fährt sie fort. Wegen der Prozesse gegen die Täter kam Trebbin aber zunächst in die Schlagzeilen.

Die Distanz zum Thema erreichte man mit Verdrängung, bis der damals 19-jährige Hendrik Bartl 2008 der Stadtverordnetenversammlung einen Artikel auf den Tisch schlug. „Erschütternd“, war die Geschichte, die er da las. „Das wurde überhaupt nicht mehr thematisiert“, erzählt Bartl, der heute Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung ist. „Es war beschämend, dass wir nie daran gedacht haben und das im Alltag verdrängt haben“, erinnert sich Schulze.

Stadtverordnete bedingt zufrieden

Genau 25 Jahre nach dem Vorfall wurde Giamblanco zu Ehren nun eine Stele auf dem Haltinger Platz vor der alten Feuerwehrwache, dem Tatort, errichtet. Der Platz, der ursprünglich den Namen der Heimat der befreundeten Feuerwehr in Haltigen trug, wurde nach Giamblanco umbenannt.

Es ist kein schönes Jubiläum. „Die Entscheidungsfindung war nicht leicht aber ich halte die Lösung heute für am besten geeignet“, sagt Bartl (Frischer Wind). Mit dem Entschluss zeigen sich die Stadtverordneten größtenteils zufrieden. Rüdiger Prasse (Die Partei) denkt „nach wie vor, dass die Umbenennung der Feuerwehr die schönste Lösung gewesen wäre – retten, schützen, helfen, dafür steht sie, das ist genau das, was Orazio damals gebraucht hätte“, erklärt er seinen Standpunkt. Mit der „etwas versteckten Lösung“ zeigt er sich nur bedingt zufrieden.

Diskussionen über Giamblancos Würdigungen dauerten lange

Dass es 25 Jahre dauerte, des Vorfalls zu gedenken, sieht Lothar Lindner (Die Partei) nicht kritisch. Dass die Diskussionen über die Art der Würdigung so lange dauern würden und sich teilweise weit von der eigentlichen Sache entfernen würde, ahnte niemand. Eine Täterdebatte wollen die Abgeordneten damit jedoch nicht noch mal hervorbringen, das stehe ihnen nicht zu, meint Prasse. „Die Täter haben ihre Strafe erhalten und jeder verdient eine zweite Chance. Wir sind hier, um zu mahnen, was Widerliches geschehen ist“.

Die Stele auf dem Orazio-Giamblanco-Platz mahnt vor rassistischer Gewalt. Giamblanco wurde vor 25 Jahren hier Opfer von rechtsextremen Trebbinern. Quelle: Antonia Engel

„Die Stadt Trebbin ist weltoffen und tolerant. Sie verwehrt sich gegen jegliche Form rassistischer, extremistischer oder diskriminierender Gewalt“, heißt auf der Stele auf dem neuen Orazio-Giamblanco-Platz. An die Unantastbarkeit der Würde wird erinnert und daran, dass sowas nicht wieder passieren darf. Damit das auch so bleibt sollen nun 10.000 Euro aus dem Stadthaushalt eingestellt werden, die für Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen eingesetzt werden sollen. „Wir können das Geschehene von damals nicht zurückdrängen, wir können uns nur entschuldigen“, sagt Schulze.

Giamblanco immer noch in schlechter körperlicher Verfassung

Giamblanco und seine Familie wären am Freitag gern gekommen, war zu erfahren, sie würden sich freuen, dass an ihn gedacht und sein Schicksal nicht in Vergessenheit geraten würde. Der mittlerweile 80-Jährige ist aber in so schlechter körperlicher Verfassung, dass ihm dies nicht möglich war.

Von Antonia Engel