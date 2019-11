Kinder finden gestohlenen Kürbis der Nachbarin

Trebbin

Anselma Schaldach aus Trebbin liebt es, ihren Garten entsprechend der Jahreszeit hübsch zu dekorieren, im Herbst natürlich mit selbst gezogenen Kürbissen. Ein schaurig geschnitztes Kürbisgesicht steht vor dem Haus, ein anderer großer Kürbis mit etwa 40 Zentimetern Durchmesser thronte auf einem Zaunpfeiler. Doch dreiste Diebe haben ihr dieses Vergnügen vorübergehend gründlich versalzen.

Kinder machen sich auf die Suche

„Ich wollte meinen Augen nicht trauen, plötzlich war der Kürbis vom Zaunpfeiler weg – gestohlen“, erzählt die 75-Jährige. „Ich frage mich, was in den Dieben vorgeht.“ Ihren Ärger berichtete sie den Nachbarskindern Argon Felgentreu (8) und Lilly-Marie Ehring (6). Die beiden engen Freunde waren so entrüstet über den Diebstahl, dass sie sich sogleich auf die Suche machten.

Zum Wegwerfen zu schade

„Wir sind mit dem Fahrrad losgefahren, haben überall gesucht und den Riesen-Kürbis tatsächlich gefunden“, erzählt Argon Felgentreu. Er lag etwa 200 Meter entfernt am Boden – und leider kaputt geschlagen. Vermutlich hatten ihn die Diebe einfach fallen lassen. „Zum Wegwerfen war er trotzdem viel zu schade“, erzählt Argons Mutter Cindy Roschitz. Auch sie war entsetzt, dass fremdes Eigentum einfach so zerstört wurde.

Mit der Karre zurück

„Wir haben überlegt und Frau Schaldach dann die beiden Hälften zurückgebracht“, erzählt Lilly-Marie Ehring. In einer alten Karre bugsierten die Kinder den geschundenen Kürbiskopf zurück zu seiner Besitzerin.

„Ich war ganz gerührt“, sagt Anselma Schaldach, „und freue mich über so nette Kinder.“ Die fitte Seniorin belohnte die jungen Finder mit Keksen und selbst gebastelten Papier-Sternen, die ihr Mann Siegfried gefertigt hatte.

Das große geschnitzte Kürbisgesicht steht noch immer im Garten. Quelle: Elinor Wenke

Als Dekoration taugte der verunglückte orangefarbene Koloss leider nicht mehr. „Aber ich habe eine schöne Kürbissuppe daraus gekocht“, erzählt Anselma Schaldach.

Ein Dieb wurde gefunden

Einer der jungen Langfinger aus der Nachbarschaft wurde gefunden und zur Rede gestellt; seine Entschuldigung blieb aber bis jetzt aus. Anselma Schaldach und ihr Mann lassen sich trotz dieser ärgerlichen Erfahrung nicht einschüchtern oder die Freude am Dekorieren nehmen. „Im nächsten Herbst wird das Grundstück wieder mit Kürbissen geschmückt“, versichert die Rentnerin. Und für die bevorstehende Adventszeit sind Ideen und Dekorationsstücke auch schon gesammelt.

Von Elinor Wenke