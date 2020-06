Erstmals in der mehr als 110-jährigen Geschichte des Unternehmens ist die Belegschaft in einen Warnstreik getreten. Zwei Stunden lang legten die Mitarbeiter am Dienstag ihre Arbeit nieder. Sie fordern Lohnerhöhungen, eine Angleichung von Sonderzahlungen und die Anhebung der Schichtzuschläge.