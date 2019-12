Kleiner Glaspalast in Trebbin lädt zur Weihnachtsrevue

Trebbin

Der kleine Glaspalast in Trebbin hat am Sonnabend zur Weihnachtsrevue eingeladen. „Driving home for Christmas“ hieß die Veranstaltung, bei der Sänger und Orchester das Publikum mit Swing und Jazz in vorweihnachtliche Stimmung brachten.

Zweite Weihnachtsrevue

Es war die zweite Weihnachtsrevue des keinen Glaspalastes, der seine offizielle Einweihung im Januar dieses Jahres begangen hatte. Und schon hat sich der neue Veranstaltungsort in der Kulturlandschaft Trebbins etabliert. So wird jeden Freitag im Jazzkeller, in der Lounge des „Glashauses“, gespielt. Annemarie Pätzold jazzt dann gemeinsam mit Wiebke Wötzel. Als Quartett sangen sie bei der Weihnachtsrevue zum ersten Mal gemeinsam mit Sebastian Leppert und Lina Gerlitz.

Die vier Musiker sind Profisänger. Leppert absolvierte seine Ausbildung am Jazz-Institut in Berlin. Lina Gerlitz und Wiebke Wötzel sind ausgebildete Musical-Darstellerinnen, Annemarie Pätzold hat bei der TV-Castingshow „Popstars“ mitgemacht. Alle einte an diesem Abend eine außerordentliche gesangliche Präsenz auf der Showbühne.

Dem Publikum ganz nah

Nicht nur gesanglich näherten sich die Musiker dem Publikum. Auch räumlich waren sie den Konzertbesucher nah. Dass man das Publikum von der Bühne aus sehen kann, fand Sängerin Lina Gerlitz besonders reizvoll. „Es ist wichtig, wenn man beim Singen jemanden anspielen kann“, sagte sie. Vor dem Auftritt herrsche immer eine gewisse Grundnervosität, die aber für die Konzentration förderlich sei.

Toni Gutewort and his Danceorchestra fiel durch seine ausgefallenen Arrangements von Weihnachtsklassikern auf. Quelle: Krischan Orth

„Gerade bei anspruchsvollen, konzertanten Passagen“, so Gerlitz. Musiker und Sänger Sebastian Leppert fand die Abwechslung der Stile besonders gut. Dazu trug Toni Gutewort and his Danceorchestra bei, das swingte und jazzte. Sein Arrangement von Whams Weihnachtshit „Last Christmas“ klang neu und originell.

Tolles Live-Event

Dass man den Musikern ganz nach sein konnte, gefiel auch Ariane Fechner aus Ahrensdorf. Gemeinsam mit ihren Freundinnen besuchte sie erstmals den kleinen Glaspalast in Trebbin. Ihre Begleiterin Ines Kornack gefiel, dass moderne und alte Weihnachtslieder schwungvoll auf die Bühne gebracht wurden. „Das ist ein Live-Event, dass man der kleinen Stadt Trebbin gar nicht zutraut“, sagte sie.

Plötzlich hält der Zug

Die Rahmenhandlung der Show: Man fährt in einem Zug. Plötzlicher Halt, denn ein herrenloser Schlitten mit Rentieren steht auf dem Bahngleis. Aus dem Off kommen die Ansagen des Bahn-Sprechers. Und dazwischen wird gesungen. Irgendwann lenkt dann der Weihnachtsmann seinen Schlitten von den Bahngleisen. „Wenn Sie nach Hause kommen, erzählen Sie keinem davon. Es würde Ihnen sowieso niemand glauben“, so der Bahn-Sprecher weiter.

Weitere Informationen zum kleinen Glaspalast in Trebbin gibt es unter Tel. 03 37 31/70 35 51.

Von Krischan Orth