Trebbin

Am Mittwochmorgen kam es auf der Bundesstraße zwischen Schönhagen und Löwendorf nahe Trebbin zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Reh. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ungefähr 2000 Euro. Das Tier wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle verendete. Der Jagdpächter wurde verständigt, um das Tier abzutransportieren.

Von MAZonline