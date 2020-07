Klein Schulzendorf

So hohen politischen Besuch hat der Trebbiner Landwirt Thomas Gäbert selten: Am Dienstag erkundigten sich die Mitglieder der FDP-Bundestagsfraktion in der Agrargenossenschaft Trebbin (agt) darüber, wie Landwirtschaft in Zukunft funktionieren kann und soll. Über die Anfrage vom Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner und seinen Parteikollegen aus Berlin war agt-Geschäftsführer Gäbert zwar zunächst überrascht, sagt er. „Aber ich bin froh, dass die Politiker herkommen und sich unsere Arbeit anschauen wollen“, erzählt der Landwirt.

Thomas Gäbert leitet die Agrargenossenschaft Trebbin. Quelle: Danilo Hafer

Noch vor einigen Jahren sei das anders gewesen. Da sei mehr über als mit den Bauern gesprochen worden. „Oft sind dann Gesetze entstanden, wo wir uns fragen, ob überhaupt ein echter Landwirt daran mitgearbeitet hat“, sagt Gäbert. Den hohen politischen Besuch am Dienstag nutzte er deshalb, um Themen anzusprechen, die dem Trebbiner Agrarbetrieb derzeit Probleme bereiten.

Biodiversität treibt den konventionellen Landwirt beispielsweise um. Nachhaltig zu landwirtschaften, fordern immer mehr Menschen von den Bauern. Der Agrarbetrieb mit rund 4000 Hektar Fläche legt deshalb großzügig Blühstreifen an und ist Teil eines nachhaltigen Farm-Netzwerks, das sich der Erforschung sinnvoller Maßnahmen verschrieben hat. Denn Gäbert erklärt, nicht jedes Engagement für Artenvielfalt sei sinnvoll. „ Biodiversität muss kontrolliert entwickelt werden“, sagt er.

Gäbert im Jahr 2019 auf einem der Blühstreifen. Quelle: Gerald Bornschein

Bei der agt hat man beispielsweise auf vielen Flächen wieder Luzerne angepflanzt – ein einheimisches Futtermittel und eine Alternative zum proteinhaltigen Soja, das meist von außerhalb Europas importiert werden muss. Auch auf den Luzerne-Äckern lässt Gäbert Biodiversität zu. Dadurch wachsen zwischen den Luzernepflanzen verschiedene Unkräuter. Einige davon vertragen die Kühe allerdings nicht. Wenn das das Ergebnis ist, sei Biodiversität wenig sinnvoll, erklärt Gäbert den Bundestagsmitgliedern. Das Ziel müsse ein effektiver Naturschutz sein.

Auf einem Feld bei Lüdersdorf baut die agt zum ersten Mal Kichererbsen an. Quelle: Victoria Barnack

Dafür tut die agt auf ihren Äckern und Grünflächen viel. Vor allem Kleinigkeiten fallen den Politikern bei der Rundfahrt über die Felder auf: Insektenhotels, Sitzstangen für Greifvögel und Nistkästen stehen überall auf den Flächen verteilt. „Natur- und Artenschutz soll an solchen einfachen Maßnahmen bei uns nicht scheitern“, sagt Thomas Gärber.

Kranich frisst die Felder leer

Mehr Sorgen bereitet ihm der Kranich. Der geschützte Vogel fühlt sich nämlich nicht nur im benachbarten Naturpark wohl, sondern auch auf den Maisfeldern der agt. Reihe für Reihe picken die Kraniche die Äcker leer, noch bevor die Saat überhaupt aufgehen kann. „Auf einigen Feldern liegt der Ausfall bei 100 Prozent“, sagt Gäbert, dem die Hände gebunden sind. Wegen des Schutzstatus darf der Kranich nicht von seinem Fressplatz verscheucht werden.

Die Bundes-FDP ist nicht der erste politische Besuch: Vor einem Jahr informierte sie die damalige Agrarstaatssekretärin von Brandenburg Carolin Schilde in dem Betrieb. Quelle: Elinor Wenke

Trotz all der Anstrengungen für den Artenschutz: Öko-zertifiziert ist die Trebbiner Agrargenossenschaft nicht. „Deshalb schließen uns einige Kunden kategorisch aus“, sagt Gäbert. Das Öko-Zertifikat sei vielen Verbrauchern so wertvoll, dass dafür sogar lange Transportwege in Kauf genommen werden. Der Geschäftsführer berichtet, statt der regionalen Produkte aus Trebbin greifen Berliner Anbieter teilweise auf Öko-Produkte zurück, die außerhalb der EU geerntet werden.

Bei der FDP stieß Gäbert auf offene Ohren. „Je ökologischer sich die konventionelle Landwirtschaft aufstellt“, stellte der Bundesvorsitzende Christian Lindner fest, „desto größer wird der Graben gemacht.“

Von Victoria Barnack