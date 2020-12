Trebbin: Live-Wohnzimmerkonzert mit Marcel und Christoph Stadler

Trebbin

Marcel und Christoph Stadler bedauern, dass viele Angebote des „lebendigen Trebbiner Adventskalender“ auf Grund der verschärften Coronabedingungen nicht stattfinden können. Die Stadt Trebbin hatte den Weihnachtsmarkt absagen müssen und sich dafür Alternativen überlegt. Vom 1. bis 24. Dezember sollte täglich symbolisch ein Türchen geöffnet werden und eine Veranstaltung oder Mitmach-Aktion angeboten werden.

Breitgefächertes Repertoire

Auch Marcel und Christoph Stadler wollten sich mit Türchen Nummer 19 einbringen. Die Beiden sind in der Region auch als Duo mit/ohne bekannt und gehörten jahrelang zum Symphonic-Pop-Orchestra. Das Repertoire der beiden Entertainer umfasst Balladen und Schlager, Musicals sowie Titel aus den Genres Rock und Pop. Für Sonnabend, den 19. Dezember hatten sie in der Berliner Straße in Trebbin ein Weihnachtsprogramm mit Musik, Maronensuppe und Glühwein geplant. Doch auch das darf nicht stattfinden. „Wir haben beim Landkreis nachgefragt und eine Absage erhalten, da es sich um eine Veranstaltung mit Unterhaltungscharakter handelt“, sagt Christoph Stadler. Nun hat sich das musikalische Ehepaar entschieden, trotzdem zu singen und andere live daran teilhaben zu lassen.

Dankeschön gesungen

Darin haben sie bereits Erfahrung. Gleich zu Beginn der Coronakrise sangen sie jeden Abend und beteiligten sich am Applaus für Ärzte, Schwestern und Pfleger. Auf Facebook konnte man das Engagement der Trebbiner verfolgen. Positive Resonanz gab es nicht nur von Trebbinern. Nach 43 Tagen entschieden sie, nur noch an jeden zweiten Tag „aufzutreten“. Nicht zuletzt wegen kritischer Stimmen, die monierten, dass es neben medizinischem Personal noch andere systemrelevante Berufe gebe, die unberücksichtigt seien.

Musikanten-Stadler

Zuletzt musizierte die beiden Trebbiner als „Musikanten-Stadler“ nur noch sonntags und gaben in ihrem Haus kleine Konzerte gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin und Sängerin Sina Sofia Sander. Sie wird auch am Sonnabend mit von der Partie sein. Bis Sonnabend um 12 Uhr kann abgestimmt werden, welche Lieder Marcel und Christoph Stadler singen sollen. Das müssen nicht unbedingt nur Weihnachtslieder sind. Schon beim ersten Lockdown wurden Gesangswünsche berücksichtigt. „Da haben wir schon vieles gesungen, was sonst nicht zu unserem Repertoire gehört“, so Christoph Stadler. Es gab sogar einige Musikbegeisterte die Facebook nur beigetreten sind, um die Trebbiner zu hören.

Kochkünste überzeugen

Für das Wohnzimmerkonzert am Sonnabend wird die Kamera vor dem Kamin platziert und jeder der Lust hat, kann über Facebook dabei sein. Nur den Glühwein und die Maronensuppe lassen sich die drei Sänger alleine schmecken. Falls gewünscht, würde Marcel sein Rezept für die schmackhafte Maronensuppe allerdings auch preisgeben. Neben dem Gesang gehört das Kochen zu seinen größten Leidenschaften. Der gebürtiger Schwabe, der am Freitag 45 Jahre alt wird, brillierte bereits in der ZDF „Küchenschlacht“ mit seinen Kochkünsten.

Zum zweiten Mal Ja gesagt

Marcel und Christoph Stadler sind im Februar noch einmal vor die Standesbeamtin Anke Kallies getreten, um sechs Jahre später ihr Ja-Wort zu wiederholen. Bisher galten sie als eingetragene Lebenspartnerschaft. Jetzt erhielten sie eine Eheurkunde und sind verheiratet. „Wir haben noch mal die Ringe getauscht und die Kollegen aus dem Rathaus haben wieder parat gestanden, um zu gratulieren“, fügt Christoph Stadler hinzu.

Unter www.mitohne-music.de können Musikfreunde abstimmen, welche Titel gesungen werden sollen.

Von Margrit Hahn