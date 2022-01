Trebbin

Ein Mann, der sich selbst als Reichsbürger bezeichnete, kam am Sonnabend ohne Mund-Nase-Maske in einen Supermarkt in Trebbin. Die Geschäftsleitung rief die Polizei.

Der Mann weigerte sich, seine Personalien feststellen zu lassen und beleidigte die Beamten. Sie durchsuchten ihn. Er leistete Gegenwehr. Der Mann erhielt einen Platzverweis, dem er widerwillig folgte. Im Geschäft hat er jetzt Hausverbot.

Von MAZonline