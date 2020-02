Trebbin

Ein 29-Jähriger bedrängte am Sonntag eine 21-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle in Trebbin, stahl Tabakwaren und schlug der Frau schließlich ins Gesicht. Die Mitarbeiterin drängte den Mann nach draußen, so dass er floh. Die Polizei fand den Täter und stellte das Diebesgut sicher. Dabei wehrte der 29-Jährige sich stark. Er musste gefesselt werden und wurde vorläufig festgenommen.

Von MAZonline