Ein Mann hat am Samstagnachmittag in Trebbin zwei Teenagern auf offener Straße eine Pistole gezeigt. Die Teenager, 13 und 15 Jahre, befanden sich in der Nähe des Rathauses in Trebbin, als der 55-Jährige Mann zu ihnen kam und sie fragte ob sie mal eine Waffe sehen wollten. Er holte aus seiner Jacke eine Pistole heraus, zeigte sie vor, steckte sie ein und ging davon, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die Jugendlichen verständigten den Vater von einem von ihnen, der gemeinsam mit ihnen dem Mann bis zur Ebelstraße folgte und feststellte in welches Haus er hineinging. Anschließend informierte er die Polizei, die mit mehreren Fahrzeugen zu dem Gebäude fuhr. Dort trafen die Beamten auch den tatverdächtige Mann an werden, der sich zu Besuch in dem Mehrfamilienhaus aufhielt.

Bei der Waffe handelte es um eine sogenannte Anscheinswaffe, die wie ein Revolver aussieht, aber weder funktionstüchtig noch geladen war. Die Waffe wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen den Mann aufgenommen.

