Trebbin

Die Polizei eilte am Montagnachmittag nach Trebbin: Aus einem unverschlossenen Container auf dem Gelände eines großen Möbellagers in der Straße An der B 101 hatten Unbekannte Waren im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Beamte sicherten Spuren.

Von MAZonline