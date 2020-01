Nachfolger für Hans Clauert gesucht

Trebbin

Der märkische Eulenspiegel Hans Clauertgehört zu Trebbin wie das Rathaus und der Bürgermeister. Deshalb setzt Uwe Schulze alles daran, einen Vertreter und späteren Nachfolger zu finden, der sich bei verschiedenen städtischen Veranstaltungen präsentiert. Es gab jemanden, der sich bereiterklärt hatte, hin und wieder in die Rolle des Hans Clauert zu schlüpfen, doch der ist wieder abgesprungen.

Uwe Schulze als Begleiter

Uwe Schulze tritt seit 14 Jahren als Clauert auf. Als sein Vorgänger das „Amt“ niederlegte, stand der 500. Geburtstag des märkischen Eulenspiegels kurz bevor. Ina Schulze hatte zu Hause ganz nebenbei erwähnt, wie schade es doch sei, dass ausgerechnet zur Feier keiner ins Clauert-Kostüm steigen würde. „Eine Woche später sagte er, bring die Sachen doch mal mit. Da wusste ich, dass es funktioniert hat“, sagt Ina Schulze. Für sie hat es den Vorteil, dass sie als Vizebürgermeisterin der Stadt Trebbin zu Veranstaltungen meist von ihrem Mann in Kostüm begleitet wird.

Den Schalk im Nacken

Seinen ersten Auftritt hatte Uwe Schulze 2006 zum großen Stadtfest anlässlich des 500. Geburtstages von Clauert, zu dem auch Jörg Schönbohm gekommen war. Um sich auf seine Rolle vorzubereiten, las Schulze das Buch vom Historikerehepaar Engel aus Klausdorf. Darin wurden Geschichten wiedergegeben, die der Stadtschreiber Bartholomäus 1587 über Clauert aufgeschrieben hatte. Die Narrenfreiheit, die sein „Vorfahre“ einst besaß, nutzt Uwe Schulze allerdings nicht aus. Er hat zwar auch oft den Schalk im Nacken, wie Freunde und Familie bestätigen – da er aber die Stadt repräsentiert, schlägt er mit seinen Scherzen nicht über die Stränge.

Festumzug zur 800-Jahr-Feier in Trebbin Der Stadtschreiber Bartholomäus Krüger (links) brachte die Streiche des wohl berühmtesten Trebbiners - Hans Clauert - zu Papier. Der märkische Eulenspiegel zeigt sich in Begleitung seiner Frau Margarete. Quelle: Nadine Pensold

Mit Margarete unterwegs

Eines seiner schönsten Erlebnisse war das Eulen-Treffen in Möll. Da waren mehrere Eulenspiegel aus Deutschland und Belgien angereist. „Wir wurden im Eulenspiegel-Brunnen getauft. Dass war etwas Besonderes. Zumal auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident dabei war“, berichtet der 58-Jährige. Auch Luthers Hochzeit in Wittenberg zählt alljährlich zu den Highlights. Um sich die Fahrerei von Trebbin nach Wittenberg zu ersparen, wird das Hotel schon ein Jahr im Voraus gebucht. Uwe Schulze wird von seiner Frau Ina begleitet, die in die Rolle der Margarete , Clauerts Ehefrau, schlüpft. „Die Reservierung im Hotel läuft auf den Namen Hans Clauert. Ich glaube, meinen richtigen Namen kennen sie dort gar nicht“, fügt Schulze hinzu.

Den Kurfürsten zum Narren gehalten

Auf der Grünen Woche wurde er in seinem Kostüm oft mit „Herr Oberförster“ oder „ Robin Hood“ angesprochen. Daraufhin ließ er ein Schild mit Hans Clauert anfertigen. Viele Besucher erkundigten sich, was es mit dem Namen auf sich hat. Er erklärte dann, dass Clauert um 1506 in Trebbin geboren wurde und durch seine Schelmenstreiche bekannt wurde. Zugunsten der Trebbiner Mitbürger soll er sogar einmal den Landesherren Kurfürst Joachim II. zum Narren gehalten haben.

Der märkische Eulenspiegel: Hans Clauert-Figur auf dem Marktplatz in Trebbin. Quelle: Hahn Margrit

Nachfolge als Hans Clauert oder Sohn Peter

Auch die Trebbiner freuen sich, wenn Hans Clauert in der Stadt unterwegs ist. Zum Frauentag, beim Generationsfest, auf Weihnachtsmärkten, bei 48 Stunden Nuthe-Nieplitz –es gibt kaum eine Veranstaltung, an der der märkische Eulenspiegel nicht teilnimmt. Deshalb wünscht er sich auch sehnlichst Verstärkung. „Mein Vertreter und späterer Nachfolger sollte kein Problem damit haben, auf Menschen zuzugehen. Eine kleine Portion Humor wäre auch nicht schlecht, und er sollte aus der Region kommen“, so Schulze. In Frage käme auch ein junger Mann, denn Clauert hatte einen Sohn namens Peter. Mit dem könnte sich Uwe Schulze die Auftritte teilen. „Es kann aber auch Hans Clauert sein, der dann mein Nachfolger wird. Clauert ist ja nur 60 Jahre alt geworden und ich werde im kommenden Jahr 60“, so Schulze.

Spickzettel vergessen

Einmal sollte er in Thyrow bei einem Workshop sprechen und hatte den Spickzettel vergessen. Nach zehn Minuten wusste er nicht mehr, was er noch alles erzählen sollte und beendete seinen Vortrag. „Ich bin Tischler von Beruf und kein Redner“, erklärt der Familienvater und fünffache Opa.

In Trebbin erinnern heute Clauertstraße, Clauertplatz, Clauerthaus und die Clauertpuppe an den berühmten Vorfahren. Uwe Schulze bedauert, dass es kein Clauertbier mehr gibt.

Wer Interesse daran hat, die Stadt als Hans oder Peter Clauert zu vertreten, kann sich an Ina Schulze oder an das Bürgerbüro der Stadt Trebbin wenden.

Von Margrit Hahn