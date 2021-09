Trebbin

Unbekannte Täter entwendeten am frühen Montagmorgen während der kurzen Abwesenheit des Eigentümers einen Nissan Navara mit dem amtlichen Kennzeichen TF-FY 10. Der Lkw war in der Bahnhofstraße in Trebbin abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline