25 Jahre Trebbiner Parkhotel

Beate und Jürgen Keck hatten sich ihr 25-jähriges Hoteljubiläum anders vorgestellt. Doch die Coronakrise warf all ihre Planungen über den Haufen. Dabei schien alles gut anzulaufen. Nach den üblicherweise mauen Wintermonaten im Hotelgewerbe, wollten sie jetzt im Frühjahr mit ihrem „Akzent Parkhotel“ in Trebbin wieder durchstarten. Doch damit ist vorläufig nicht zu rechnen.

Maxi Arland war im März zu Gast im Hotel

Vor 25 Jahren eröffneten Beate und Jürgen Keck ihr neugebautes Parkhotel in Trebbin. Zu den ersten Gästen gehörte 1995 ein Ehepaar namens Trebbin, das in Trebbin geheiratet hatte. Auch Schlagerstars wie Rex Gildo, Peter Orloff, Gunter Gabriel oder die Band „ Münchener Freiheit” machten es sich im Hotel gemütlich. Vor wenigen Wochen feierte Maxi Arland mit seinem Team in Trebbin Saisonabschluss. Die bisher am weitesten gereisten Gäste waren Landwirte aus Neuseeland. Sie haben sich in der Region landwirtschaftliche Unternehmen angeschaut und im Parkhotel übernachtet. Aber auch Gäste aus China, Ägypten und Argentinien besuchten die Clauertstadt. „ Trebbin ist zwar nur ein kleiner Ort, aber die Nähe zu Berlin sorgte für internationale Gäste“, sagt Beate Keck.

Höhen und Tiefen

In all den Jahren gab es Höhen und Tiefen. Vor 15 Jahren erlebten Kecks einen absoluten Tiefpunkt. „Wir mussten uns auf neue Gegebenheiten einstellen. Als Möbel Tegeler schloss, verloren wir viele Geschäftskunden”, berichtet Beate Keck. Doch zum Glück entstanden über den Flugplatz Schönhagen neue Kontakte. Jahrelang ließ die Fluggesellschaft Germania regelmäßig ihr Personal im Parkhotel in Trebbin schulen. Das bescherte ihnen über vier Jahre eine konstante Auslastung.

Das Akzent-Parkhotel in der Parkstraße 5 in Trebbin wurde vor 25 Jahren eröffnet. Quelle: Privat

Fünf Jahre hatten die Hoteliers das Schloss Blankensee gepachtet. Allerdings gab es, wenn es im Schloss gut lief, auch im Parkhotel sehr viel zu tun. „Wir haben uns dann wieder auf unser Hotel konzentriert“, sagt Beate Keck.

Sie und ihr Mann haben in den 25 Jahren viel erlebt. Zwei Tage vor der ersten Silvesterparty im Parkhotel, so erinnern sie sich, wurde ein Gangsterpärchen festgenommen. Es hatte sein Fahrzeug auf der falschen Straßenseite geparkt. Dadurch wurde die Polizei aufmerksam, überprüfte das Fahrzeug und stellte fest, dass es gestohlen war. Die Polizei erkundigte sich im Hotel und ließ sich das Zimmer des Pärchens zeigen. Der Mann war aus dem Gefängnis ausgebrochen und befand sich mit seiner minderjährigen Freundin auf der Flucht. Im Trebbiner Parkhotel endete die Reise.

Gast wurde gerettet

Zum zehnjährigen Bestehen gab es einen Vorfall, den Kecks nicht vergessen werden. Ein wortkarger Herr mit Aktentasche verlangte ein Zimmer für eine Nacht. Am nächsten Tag fanden Kecks den Mann bewusstlos auf dem Bett liegen. Er hatte einen Abschiedsbrief geschrieben und das Geld für das Zimmer hinterlegt. Mit dem Notarzt kam er ins Krankenhaus und konnte dort gerettet werden.

Beate und Jürgen Keck führen das Parkhotel seit 25 Jahren. Quelle: Margrit Hahn

Und jetzt zum 25-jährigen Bestehen gilt es, die vielleicht schwierigste Phase in der Hotelgeschichte zu überstehen. Für die Mitarbeiter musste Kurzarbeit angemeldet werden. „Wir hoffen, dass wir bald öffnen können und dann alle wieder am Start sind“, so die Hotelbetriebswirtin.

Beate Keck wurde vor einiger Zeit für ihr Engagement in der Berufsorientierung geehrt. Als Mitglied im Gewerbeverein von Trebbin hatte sie vor mehr als acht Jahren die Idee zur Berufsorientierungswoche. „Damals hatten die Betriebe zwar immer wieder Bewerbungen, aber die kamen oft von sonst wo her“, erinnert sich Keck. „Bewerbungen aus Trebbin gab es kaum.“ Sie konnte sich nicht vorstellen, dass den Jugendlichen die Betriebe in der Heimat nicht gefallen. „Viele wissen gar nicht, was man hier alles lernen kann“, sagt sie.

Nachfolge ist gesichert

Beate und Jürgen Keck wollen sich in den kommenden Jahren nach und nach aus dem Hotelbetrieb zurückziehen. Vor zweieinhalb Jahren kam ihr Sohn Sven auf sie zu und erkundigte sich, was sie davon halten würden, wenn er ins Unternehmen mit einsteigt. Inzwischen steht der studierte Sportmanager mit Schwerpunkt Ökonomie seinen Eltern im Hotel zur Seite. Und nicht nur er. Auch sein jüngerer Bruder Philipp, der in Kürze seine Ausbildung zum Industriekaufmann abschließt, trägt sich mit dem Gedanken, künftig als Hotelier zu arbeiten.

In den Startlöchern

„Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Kinder, die sozusagen im Hotel aufgewachsen sind und für die wir oft zu wenig Zeit hatten, ausgerechnet diese Branche wählen würden. Aber wir freuen uns darüber“, betont Jürgen Keck. Vor neun Monaten kam ihr erstes Enkelkind Til auf die Welt. „Wir kümmern uns um unseren Enkel und unsere Söhne um das Hotel“, sagt Beate Keck und lacht. Und wenn man sich den kleinen Til so anschaut, könnte mit ihm schon die nächste Generation in den Startlöchern stehen.

