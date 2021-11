Trebbin: Personen warfen am Bahnhof Steine auf Züge

Trebbin

In den Samstagabendstunden riefen Passanten die Polizei, weil drei Personen Steine auf Züge am Bahnhof Trebbin warfen. Polizisten entdeckten daraufhin einen stark betrunkenen Mann in Begleitung seiner beiden Söhne im Alter von 13 Jahren und 11 Jahren. Der Mann pöbelte und trat gegen ein Wartehäuschen, sodass er in Polizeigewahrsam genommen werden musste. Die beiden Kinder wurden in einer Jugendeinrichtung untergebracht. Der Sachverhalt wurde von den Polizisten an die Bundespolizei übergeben und eine Mitteilung ans Jugendamt gefertigt. Außerdem wurden die Spuren gesichert.

Von MAZonline