Ein Zeuge meldete der Polizei am Montag in den späten Abendstunden, dass er sich mit mehreren Bekannten in einer Wohnung in der Beelitzer Straße in Trebbin befand. Der Mann vermutete, dass jemand mit einer Luftdruckwaffe durch das geöffnete Fenster in seine Wohnung geschossen habe.

Ein Bekannter sei dabei von einem Projektil getroffen und verletzt worden. Die Polizeibeamten begaben sich umgehend zum Einsatzort. Bei ihrem Eintreffen wurde der leicht verletzte 33-Jährige bereits von Rettungskräften erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Bei der Behandlung konnte ein Diabolo sichergestellt werden, das als Munition für Luftdruckwaffen dient.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 33-jährige Verletzte gemeinsam mit Bekannten in der Wohnung gefeiert. Plötzlich habe er festgestellt, dass er verletzt sei. Die Spurenlage am Tatort deutet laut Aussagen der Polizei darauf hin, dass der Schuss von außen in Richtung Fenster der Wohnung abgegeben wurde.

Zum Zeitpunkt der Schussabgabe war das Fenster zwar offen, jedoch versperrte eine Jalousie den Blick nach drinnen auf die dahinter sitzenden Personen. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und zur Identität eines möglichen Täters dauern noch weiter an.

Im Rahmen dieser Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die helfen können und am späten Montagabend in der Beelitzer Straße in Trebbin relevante Beobachtungen gemacht haben oder einen Pkw festgestellt haben, aus dem der Schuss abgegeben worden sein könnte.

Wer wichtige Hinweise und Zeugenaussagen abgeben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming in Luckenwalde unter der Telefonnummer 03371/ 60 00 melden. Alternativ können Zeugen auch das Online-Hinweisformular im Internet unter der Webseite www.polbb.eu/hinweis nutzen, um die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen.

