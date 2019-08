Trebbin

Die Stadt Trebbin beteiligt sich auch in diesem Jahr an der bundesweiten Umweltaktion „ Stadtradeln“. Vom 31. August bis zum 20. September sind Bürger, Vereine, Verwaltungen, Schulen und Einrichtungen aufgerufen, in die Pedale zu treten und so oft wie möglich das Auto stehen zu lassen.

Mit von der Partie ist auch ein Team des Trebbiner Rathauses, allen voran Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) und die Stadtimage-Beauftragte Beate Rantzsch. „Das passt genau in unsere Klimaschutz-Strategie“, sagt Beate Rantzsch. Die Stadt Trebbin hatte wie auch Luckenwalde Geld aus dem Fördertopf „Klimaschutz durch Radverkehr“ erhalten. Davon wurden für Trebbin unter anderem 52 Leih-Fahrräder angeschafft.

400 Radabstellbügel werden installiert

„Außerdem werden jetzt noch 400 sichere Radabstellbügel in Trebbin und den Ortsteilen installiert“, kündigt Rantzsch an – unter anderem am Rathaus, am Denkmalplatz und der Oberschule sowie an Bushaltestellen in den Dörfern.

Auch Trebbins neue Klimaschutzmanagerin Juliane Hintze strampelt mit. Sie verweist zudem auf ein besonderes Angebot: „Die Stadt Trebbin plant für den 7. September eine Fahrrad-Energietour.“ Sie startet um 9 Uhr am Bahnhof Trebbin und führt nach Klein Schulzendorf, Christinendorf, Lüdersdorf, Glau und zurück. Ende wird gegen 14 Uhr sein.

Die Photovoltaikanlage in Klein Schulzendorf. Quelle: Stadt Trebbin

„Bei der Energietour können eine Biogas-, eine Photovoltaik- und eine Windkraftanlage besichtigt werden“, teilt Juliane Hintze mit. Die Tour-Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich eine Anlage aus der Nähe anzuschauen, die Funktionsweise kennenzulernen und Fragen an den Betreiber zu stellen. Da die Teilnehmerzahl für die Besichtigung auf 35 begrenzt ist, müssen sich Interessenten bis zum Sonntag, dem 25. August, anmelden. Außerdem stellt die Stadt nach Absprache für die Strecke acht E-Bikes zur Verfügung.

Anmeldung sind bei Juliane Hintze unter Tel. 03 37 31/8 42 30 oder schriftlich per E-Mail an Juliane.hintze@stadt-trebbin.de möglich.

Von Elinor Wenke