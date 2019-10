Stadt legt erst jetzt Jahresabschluss 2011 vor

Trebbin

Die Stadtverordnetenversammlung Trebbin beschließt erst jetzt den geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2011. Der Finanzausschuss stimmte der Beschlussvorlage der Verwaltung einstimmig zu; die endgültige Entscheidung haben die Stadtverordneten am 4. Dezember.

Einige Stadtverordnete hatten im Vorfeld angefragt, ob es sich um einen Scherz handelt oder man in der Beschlussvorlage die Jahreszahl verwechselt hätte. „Nein es ist keine falsche Jahreszahl“, stellte Kämmerer Ronny Haase im Finanzausschuss klar. „Es war das erste Jahr, in dem wir auf den doppischen Haushalt umgestellt hatten.“

Umstellung auf doppischen Haushalt

Die Stadt musste ihren Etat von der kameralen, also der einfachen Buchführung, auf die doppelte Buchführung in Konten einschließlich der Ergebniskontrolle umstellen. Die Erarbeitung habe mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet, heißt es. Außerdem musste die Eröffnungsbilanz erarbeitet werden.

„Wir mussten von Null auf Hundert alles neu machen, alle Straßen, Bäume, Schilder, Flächen, Anlagevermögen und so weiter neu bewerten“, sagte Ronny Haase, „und das mit dem gleichen Personal.“

Das Haushaltsjahr 2011 schloss mit einem Gesamtfehlbetrag von 204.882,33 Euro in der Ergebnisrechnung und mit einer positiven Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln von plus 207.066,96 Euro in der Finanzrechnung ab.

Eröffnungsbilanz mit Verspätung

Die Eröffnungsbilanz wurde von der Stadt Trebbin im Jahr 2016 fertiggestellt und 2017 vom Landkreis geprüft. Mehrere Korrekturen mussten vorgenommen werden. Im Frühjahr dieses Jahres folgte dann durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises die Prüfung des Jahresabschlusses nebst Korrekturbuchungen.

Mit dem nun vorliegenden Prüfbericht kann das Haushaltjahr 2011 gemäß der Kommunalverfassung abgeschlossen werden. Damit konnte auch der „Hauptverwaltungsbeamte“, also Bürgermeister Thomas Berger ( CDU), uneingeschränkt entlastet werden. Der Finanzausschuss votierte dafür ebenfalls einstimmig.

Nicht mehr so viel Zeit

Für die weiteren Jahresabschlüsse kann sich Trebbin aber nicht mehr so viel Zeit lassen. Die Stadt hat die Auflage, bis zum 31. Januar 2021 alle Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 fertigzustellen.

Termin wird eingehalten

„Der erste Jahresabschluss war am schwierigsten und intensivsten“, gab Ronny Haase zu bedenken, „die nächsten gehen schneller.“ Der Jahresabschluss 2012 sei fertig, der für das Jahr 2013 werde jetzt dem Landkreis vorgelegt. Im nächsten Jahr würden die Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 erarbeitet. „Der Abgabetermin 31. Januar 2021 wird eingehalten“, versicherte Haase.

Finanzausschussvorsitzender Ralf Marschall ( CDU) wollte wissen, welche Kosten für die Prüfungen zu veranschlagen sind. „Für den ersten Bericht rund 15.000 Euro, der war am aufwendigsten“, berichtete Ronny Haase. Für die weiteren Jahresabschlüsse müsse man mit Kosten zwischen 6000 und 8000 Euro rechnen.

Von Elinor Wenke