Trebbin

Die Polizei wurde am späten Montagabend nach Trebbin gerufen. Der Grund: ein Raubversuch. Eine 18-jährige Trebbinerin hatte zuvor den Notruf gewählt und gab den Beamten gegenüber an, dass sie gegen 22.30 Uhr in Höhe des Friedhofs in der Berliner Straße überfallen worden sei.

Frau weigert sich, Geld herauszugeben

Eine bislang unbekannte männliche Person soll ihr etwas um den Hals gelegt und anschließend die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem die junge Frau die Forderung verweigert hatte, soll der Täter sie gewürgt haben, woraufhin sie sich mit Tritten wehrte und der Mann schließlich abließ.

Angreifer hatte tiefe Stimme

Anschließend flüchtete die 18-Jährige nach Hause und informierte die Polizei. Wenngleich sie den Mann nicht erkennen konnte, gab sie an, dass der Täter eine tiefe Stimme gehabt habe und das „R“ auffällig gerollt habe. Vermutlich sei der Mann in Richtung der örtlichen Tankstelle geflüchtet.

Fahndung ohne Erfolg

Auf Grund der Verletzungen wurde die junge Frau anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte allerdings nicht zum Auffinden eines Tatverdächtigen.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht daher nach Zeugen und fragt nun: Wer kann entsprechende Hinweise zur Tat oder aber zu dem Tatverdächtigen geben? Wer war am Montagabend zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr in der Berliner Straße unterwegs und hat den Vorfall beobachtet? Zeugen des Sachverhalts werden daher dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/60 00 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular in unserem Bürgerportal unter: polbb.eu/hinweis nutzen, teilte die Behörde weiter mit.

