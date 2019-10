Diese beiden Rentnern radeln jeden Tag 50 Kilometer

Trebbin

Jeden Tag 50 Kilometer mit dem Rad. Wer kann das schon von sich behaupten? Zwei Männer aus Trebbin können es. Werner Kempin und Manfred Braune sind passionierte Radfahrer und das Trebbiner Sieger-Team vom Stadtradeln, einem bundesweiten Wettbewerb für besseres Klima.

Mehr als 1.000 Kilometer hatte jeder einzelne der beiden Männer nach 21 Tagen auf der Uhr.

Sogar Trebbins Bürgermeister Thomas Berger ( CDU), selbst leidenschaftlicher Radfahrer, zollt ihnen Respekt. „ Werner Kempin und Manfred Braune gehören als Radfahrer mittlerweile fest zum Trebbiner Stadtbild dazu“, sagt er. Auch Berger hatte mit einem Rathausteam beim Stadtradeln mitgemacht. Gegen die zwei Rentner musste er sich aber geschlagen geben.

Zum Start vom Stadtradeln 2019 machte eine Radtour auf dem Trebbiner Markt Halt. Quelle: Stadt Ludwigsfelde

Obwohl das Stadtradeln dem Klimaschutz dienen soll, treiben die beiden Männer aus Trebbin ganz andere Gründe auf den Drahtesel. Beide sind inzwischen Rentner. Die Zeit zu haben, spielt eine entscheidende Rolle. „Ich bin schon immer gern Fahrrad gefahren“, erzählt der 68-jährige Kempin. „Als ich Rentner geworden bin, habe ich mir dann vorgenommen: Jetzt hole ich alles nach, wozu ich vorher nicht die Zeit hatte“, sagt er

Mit E-Bike bei Wind und Wetter unterwegs

Zum Kaffee trinken nach Caputh oder zum eigenen Geburtstag in die Nachbarbundesländer: Werner Kempin erledigt quasi alle Wege mit seinem E-Bike. Weder von weiten Entfernungen noch von schlechtem Wetter lässt er sich abhalten.

„Auch am heißesten Tag des Jahres war ich unterwegs“, erzählt er. Die Tour führte in nach Bernburg. Spurlos gehen über 30 Grad Celsius im Schatten aber auch am besten trainierten Radfahrer der Clauert-Stadt nicht vorbei. Dreimal solange wie üblich habe er an diesem Tag für die Strecke gebraucht, erzählt er.

Werner Kempin radelte in 21 Tagen genau 1077 Kilometer. Quelle: Margrit Hahn

Obwohl Werner Kempin und Manfred Braune die Leidenschaft zum Radfahren vereint, radelten sie nur für den Klima-Wettbewerb quasi symbolisch gemeinsam. „Eine Radtour haben wir noch nie zusammen gemacht“, erzählt Kempin. „Manchmal begegnen wir uns aber in Trebbin“, fügt Braune an, „dann winken wir uns freundlich zu.“

Manfred Braune radelte in 21 Tagen genau 1044 Kilometer. Quelle: Hartmut F. Reck

Braune hat in drei Wochen während des Stadtradelns genau 30 Kilometer weniger zurückgelegt als sein Teamkollege Kempin – das entspricht in etwa einem halben Tag Radfahrpause. „Ehrgeiz gehört dazu“, sagt Braune, der genau wie sein Kollege schon 2018 beim Stadtradeln mitmachte und weit vorn landete. Die Konkurrenz zwischen den beiden Männern bleibt aber immer sportlich.

„Auch sonst keine Schmerzen“

Manfred Braune sieht sich auf dem Rad ohnehin immer als Gewinner. „Ich fahre so viel mit dem Fahrrad wegen meiner Gesundheit“, berichtet er. Seitdem er regelmäßig radelt, geht es ihm besser. Das bestätigt ihm auch sein Arzt. „Meine Zuckerwerte sind mittlerweile zum Beispiel viel besser geworden“, sagt der 69-Jährige. „Auch sonst habe ich keine Schmerzen in Gelenken oder dem Rücken, über die andere Menschen in meinem Alter oft klagen.“

