Mehrere Baustellen müssen finanziert werden

Trebbin

Der Trebbiner Stadthaushalt weist hinsichtlich der Kredite derzeit einen Schuldenstand von 2,76 Millionen Euro auf. Bei knapp 10.000 Einwohnern ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von 281,59 Euro. Diese Bilanz zog Kämmerer Ronny Haase im Finanzausschuss und erklärte: „Damit stehen wir im Vergleich zu anderen Kommunen gut da.“ Noch im Jahr 2007 habe der Schuldenberg bei 15 Millionen Euro und die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1600 Euro gelegen. „Wir legen jedes Jahr 432.000 Euro beiseite und sind in zehn Jahren schuldenfrei“, stellt Haase in Aussicht.

Haushalt erst im September genehmigt

Er gab den Ausschussmitgliedern einen Zwischenbericht im Doppelhaushalt 2019/2020. Der Etat war erst Anfang September vom Landkreis genehmigt worden. Ausgeglichen ist er nicht. Derzeit wird ein Nachtragshaushalt erarbeitet.

Knackpunkt und größtes Vorhaben für die kommenden Monate ist der Bau der neuen Feuerwache. Im Herbst 2017 hatte es einensymbolischen Spatenstich gegeben; seitdem scheiterte der Bau immer wieder am fehlenden Geld. Die geplanten Kosten von 2,5 Millionen Euro kletterten auf vier Millionen.

Seit dem ersten Spatenstich für neue Feuerwache hat sich noch nichts getan. Jetzt soll es vorangehen. Quelle: Hartmut F. Reck

Haase ist optimistisch: Mit Fördergeld von 1,3 Millionen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP), 1,5 Millionen Euro aus dem Ausgleichsfonds des Landes und einem Kredit der Stadt über 800.000 Euro dürfte die Finanzierung jetzt zu stemmen sein. Die gute Nachricht: Die Stadt hat das Kredit-Angebot einer Bank mit einer Zinsforderung von 0,000 Prozent erhalten. „Das ist ein Spiegelbild der absurden wirtschaftlichen Situation in Deutschland, aber für uns gut“, sagte Haase.

Allerdings müsste das Fördergeld bis Ende 2020 ausgegeben, das heißt, die Feuerwache fertig sein. Derzeit laufen die Ausschreibungen. „Ein sportliches Ziel“, kommentierte Peter Mann ( SPD).

In der Goethestraße 1 soll ein Hort angebaut werden. Quelle: Elinor Wenke

Weitere Groß-Vorhaben sind der Umbau des Hortes in der Gartenstraße zur Kita und der Hort-Anbau am ehemaligen E-Werk in der Goethestraße; auch dort drängt die Zeit. „Das heißt, wir haben parallel mehrere Baustellen“, so Ronny Haase.

Noch keine Winterdienstgebühren

Beim Punkt Einnahmen kritisierte Ausschussvorsitzender Ralf Marschall ( CDU), dass die Stadt vorerst auf die Winterdienstgebühren der Anlieger verzichten muss. Diese sind mit 130.000 Euro eingeplant, können aber noch nicht erhoben werden, da noch nicht alle Grundstücke und Bescheide berechnet sind. Mit einer Winterdienst-Satzung hatten die Stadtverordneten Ende 2017 beschlossen, erstmals Gebühren von den Anliegern zu erheben.

Bürgermeister verteidigt sich

„Wir müssen rechtlich sicher sein und die Satzung auf jedes einzelne Grundstück anwenden“, erklärte Bürgermeister Thomas Berger ( CDU). „Das haben wir mit dem vorhandenen Personal noch nicht geschafft.“

Marschall monierte: „So kann das nicht laufen. Es muss der Verwaltung vorher klar sein, dass dafür zusätzliches Personal gebraucht wird.“ Berger räumte ein, dass er den Aufwand unterschätzt habe. „Aber es ist auch schwierig, neues Personal zu finden“, so Berger.

Von Elinor Wenke