Zu wenige Parkplätze an der Kita „Bergwichtel“

Luckenwalde

Die Trebbiner ASB-Kita „Bergwichtel“ betreut derzeit 79 Kinder, die täglich von ihren Eltern gebracht und geholt werden müssen. Dabei erweist sich die Parkplatzsituation in der Bergstraße als handfestes Problem. „Es gibt dort zu wenige Stellplätze, was für die Eltern sehr schwierig ist“, monierte der Stadtverordnete Peter Mann ( SPD) in der Stadtverordnetensitzung. „Es muss dringend eine Lösung gefunden werden.“

Der vorhandene Wendehammer muss für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge freigehalten werden, die wenigen auf 30 Minuten begrenzten Parkplätze reichen in Stoßzeiten nicht aus.

Kapazitäten ausgeschöpft

„Die Kapazitäten vor Ort sind ausgeschöpft“, sagte Bürgermeister Thomas Berger ( CDU). „Eine Lösung geht nur über zusätzliche Flächen.“ Die Verwaltung prüfe derzeit verschiedene Varianten.

Berger will damit vor allem Eltern aus der Bredouille helfen. „Den Mitarbeitern muss man zumuten können, mehr als 20 Schritte zu laufen und auf andere Parkplätze auszuweichen“, sagte er. „Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung müssen zum Teil auch weitere Wege zurücklegen.“

Andere Parkplätze sind belegt

Kita-Leiterin Andrea Lau hat eine andere Sicht auf die Dinge. „Wir sind 15 Mitarbeiter, auf welche Parkplätze bitte sollen wir ausweichen?“, sagte sie gegenüber der MAZ. Stellplätze an der Feuerwehr seien schon morgens belegt und an der Turnhalle nicht dauerhaft verfügbar. „Zum Friedhof müssten wir im Dunkeln durch den Park laufen“, erklärte sie. Außerdem seien nicht alle Wege im Winter geräumt.

Ordnungsamt verteilt Knöllchen

Peter Mann legte der Verwaltung noch eine persönliche Bitte ans Herz: „Es wäre gut, wenn das Ordnungsamt nicht permanent in der Bergstraße Knöllchen verteilen würde, wenn Eltern mal für wenige Minuten am Wendehammer ihr Auto abstellen.“ Andrea Lau schlägt zudem feste Zeiten für die Entsorgungsfahrzeuge vor.

Von Elinor Wenke