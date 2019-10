Festlicher Fokus aufs Fahrrad

Trebbin

Klimaschutz und Alltag: Während andere Städte noch daran arbeiten, gehören diese beiden Dinge in Trebbin schon lange zusammen. Beispiele gibt es zuhauf. Schon seit mehreren Jahren sind die Rathausmitarbeiter elektrisch unterwegs; Bürgermeister Thomas Berger (CDU) gab vor einem Jahr mehrere Wochen lang den eigenen Autoschlüssel ab; auch die Schüler der Stadt waren schon erfolgreich bei landesweiten Energiesparprojekten.

Der Klassiker ist noch immer beliebt: Kürbissbasteln auch beim inzwischen 14. Kürbisfest in Trebbin. Quelle: Victoria Barnack

Kein Wunder, dass in Trebbin auch das traditionelle Kürbisfest nicht mehr ohne Klimaschutz stattfindet. Immer zum Tag der deutschen Einheit wird auf dem Markt gefeiert: der Herbst, die Einheit und nicht zu zuletzt der Einsatz für ein besseres Klima.

Was allen gemein ist: Jeder dieser Aspekte soll zum Alltag der Trebbiner gehören. Passend, dass das Kürbisfest einst aus einem ganz ähnlichen Grund entstanden ist. „2006 war der Markt frisch saniert“, erinnert sich Bürgermeister Thomas Berger. „Mit dem Fest zum Herbstbeginn wollten wir diesen neuen Platz damals mit Leben füllen.“

Elektronische Meile abgeschafft

Der Plan ging auf. Der sanierte Markt gehört inzwischen fest zum Alltag der Trebbiner. Beim Klimaschutz war das lange Zeit anders. Deshalb wurde später die Elektrische Meile ins Leben gerufen, die im vergangenen Jahr zum letzten Mal stattfand. Die Stadt Trebbin habe inzwischen genug dazu beigetragen, über die neue Form der Mobilität aufzuklären, sagt Berger. Viele Jahre lang gehörten E-Autos und Experten zum Kürbisfest wie das orangefarbene Gemüse. „Nun muss jeder selbst wissen, wie er sich entscheidet, wenn es um den Kauf eines neuen Autos geht“, so Berger.

Auch ohne Elektronische Meile gibt es beim Kürbisfest auf dem Markt noch vielfältige Angebote. Quelle: Victoria Barnack

Das Kürbisfest 2019 stand unter einem neuen Motto. „Die Mobilität der Zukunft sind nicht nur Elektro-Autos“, sagt der Bürgermeister. „Unser nächstes großes Ziel ist die fahrradfreundliche Stadt.“

Beim bunten Fest auf dem Markt wurden deshalb fleißige Radfahrer geehrt und neue Fahrradbügel übergeben. Nur wenige hundert Meter vom Rathaus entfernt stehen die sieben Halterungen. „Sie sind sicherer als die alten Bügel und vor allem machen sie die Speichen nicht kaputt“, berichtet Berger aus Erfahrung. Immerhin ist er selbst oft mit dem Rad in der Stadt und den Ortsteilen unterwegs.

Bürgermeister Thomas Berger weihte die sieben neuen Fahrradbügel in der Berliner Straße ein. Quelle: Victoria Barnack

Die ersten sieben Fahrradbügel im viel befahrenen Zentrum sollen aber nur der Anfang sein. In einigen Monaten sollen insgesamt 400 Stück in Trebbin, an den Schulen und in allen 13 Ortsteilen stehen.

1,9 Millionen Euro dank Förderprogramm

Möglich macht es ein bundesweites Förderprogramm, um das sich Trebbin gemeinsam mit Luckenwalde und Beelitz erfolgreich beworben hatte. „Die Idee dazu, kam aus unserer Stadt“, sagt Berger stolz.

1,9 Millionen Euro haben die Kommunen nun gemeinsam zur Verfügung. Die Fahrradbügel im Trebbiner Zentrum sind der erste sichtbare Erfolg. Viele weitere sollen folgen. Die großen Ziele im Förderprogramm sind ein Fahrradverleihsystem und weitere Radwege zwischen Nuthe und Nieplitz.

Von Victoria Barnack