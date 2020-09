Trebbin

Virginia Wilke ärgert sich über ihre neue Heimat Trebbin. Sie wohnt noch nicht lange in der Kleinstadt und hat doch schon einige Ecken entdeckt, die sie sich schöner vorstellen könnte. „Beim Spazieren gehen ist mir zum Beispiel aufgefallen, wie ungepflegt der ausgeschilderte Naturlehrpfad ist“, sagt die junge Mutter, „an einigen Stellen sind die Schilder regelrecht kaputt gemacht worden.“

Virginia Wilke will aber nicht nur meckern. Sie will, dass sich etwas verändert, und hat deshalb Anschluss in einer Gruppe auf Facebook gesucht. Auf einen ersten Beitrag reagierte sogar der Bürgermeister der Stadt, sodass Virginia Wilke die anderen Gruppenmitglieder gezielt fragte, wo sie Verbesserungspotential in ihrer Stadt sehen. Heraus kam eine ganze Liste an Vorschlägen.

Wie diese Informationstafel sind auch viele andere Schilder auf dem Naturlehrpfad beschmiert worden. Quelle: Victoria Barnack

„Es geht nicht darum, dass immer alles komplett neu gemacht werden muss“, sagt die junge Mutter. „Einige Sachen lassen sich ganz leicht vom Bauhof oder mit wenig Geld lösen.“ So könnte es auch mit dem Naturlehrpfad sein. Wilke schlägt vor, schon mehr Mülleimer würden helfen, einen Teil des Problems zu lösen. „Ich wäre auch bereit, bei einem Aktionstag gemeinsam Müll zu sammeln“, sagt sie. Für viele herumliegende Äste kann sie sich ein Lagerfeuer bei der Feuerwehr vorstellen. „Davon hätten dann sogar die Kinder auch etwas.“

Vorschlag: Trimm-Dich-Pfad für Jogger

Das i-Tüpfelchen – wenn auch deutlich teurer als die anderen Vorschläge – wäre für Wilke ein Trimm-Dich-Pfad entlang des Naturlehrpfads. Denn bei ihren Spaziergängen hat die junge Mutter bemerkt, dass viele Jogger den Weg nutzen.

Statt Fitnessgeräten stehen am Wegesrand momentan Tafeln und Schilder, die Informationen zum Tierleben auf den benachbarten Flächen geben. Sie wurden 2013 mithilfe von Fördermitteln angefertigt und aufgestellt. Schon damals entstand die Idee im Rathaus auf einen Vorschlag der Bürger hin. Den Spaziergängern waren schon damals die zahlreichen Tiere auf den Feldern und Feuchtwiesen aufgefallen.

Stadt plant Instandsetzung für 2021

Auch im Trebbiner Rathaus hat man die Probleme auf dem Naturlehrpfad bemerkt. Auf MAZ-Anfrage teilt Stadtsprecherin Beate Rantzsch mit: „Um die Instandsetzung des Naturlehrpfades im verlängerten Breitenweg wird sich die Stadt Trebbin kümmern.“ Zu viel will sie aber noch nicht versprechen. Immerhin haben die Stadtverordneten bei dem Thema das letzte Wort. Denn um den Weg wieder in Schuss zu bringen, werden wohl mindestens im Jahr 2021, wenn nicht sogar darüber hinaus, Mittel im Haushalt eingeplant sein müssen. Neue Schilder, Bänke und Mülleimer kann die Kleinstadt eben doch nicht aus der Portokasse zahlen.

Neben dieser Bank würde sich ein Mülleimer gut machen, schlägt die Trebbinerin vor. Quelle: Victoria Barnack

Anders könnte es mit einem weiteren Ärgernis sein, das sich gar nicht weit vom Naturpfad entfernt befindet. Auf dem Spielplatz in der Wassermüllerstraße können viele, vor allem kleine Kinder nur begrenzt Spaß haben. „Die Stufen der Leiter zum Spielturm hinauf sind viel zu weit auseinander“, erzählt Virginia Wilke. Sie würde die Geräte gern öfter mit ihren Kindern nutzen, doch die scheitern immer wieder an der Leiter. „Auch sonst fällt mir leider oft auf, dass Spielgeräte und Bänke beschmiert werden oder Müll liegen bleibt“ sagt Wilke.

Den Spielturm in der Wassermüllerstraße können wegen der hohen Stufen momentan nur große Kinder erklimmen. Quelle: Victoria Barnack

Auch dem Problem auf dem Spielplatz will man sich im Rathaus nun annehmen, heißt es auf MAZ-Anfrage. Die Stadt werde prüfen, ob die Möglichkeit besteht, den Aufstieg zum Spielturm mit einer anderen Leiter zu ermöglichen, erklärt Sprecherin Rantzsch. Auch sonst sei man bemüht, ähnliche Probleme umgehend abzustellen. „Auf allen 23 Spielplätzen der Stadt und der Ortsteile werden monatlich Sichtkontrollen, vierteljährlich Funktionskontrollen und jährlich eine Generalkontrolle durchgeführt und protokolliert“, so Rantzsch.

Von Victoria Barnack