Die neue Wache der Trebbiner Feuerwehr bekommt keinen Namen. Das haben die Stadtverordneten am Mittwoch einstimmig entschieden. Dem Beschluss ging eine monatelange Debatte voraus. Denn die Fraktion „Neue Liste – Die Partei“ hatte den Antrag eingebracht, dem Feuerwehrgerätehaus den Schriftzug Orazio Giamblanco zu geben. Der italienische Bauarbeiter war 1996 in Trebbin Opfer rechtsextremer Gewalt geworden. Er wurde von Skinheads zusammengeschlagen und ist seither an den Rollstuhl gefesselt.

Die neue Feuerwache wird keinen Schriftzug mit einem Namen bekommen. Quelle: Elinor Wenke

In der Stadt gab es gegen die Namensgebung jedoch Befindlichkeiten. Nicht zuletzt die Feuerwehrkameraden selbst sprachen sich in einem offenen Brief an die Stadtverordneten dagegen aus. Der Anschlag berühre sie auch fast 25 Jahre später noch immer zutiefst, schrieben die ehrenamtlichen Brandschützer. Doch die Wache sei eben nicht nur irgendein Gebäude. Auch das Bild nach außen gehöre zur Feuerwehr, erklärten die Kameraden und baten darum, auf eine Namensgebung der Wache generell zu verzichten.

Denn genau das wollte auch eine andere Fraktion. Die AfD hatte mit einem Gegenvorschlag zum Antrag der Fraktion „Neue Liste – Die Partei“ reagiert und eine Art Bürgerbefragung gefordert. „Im Gespräch mit Trebbiner Bürgern wurde immer wieder der Wunsch geäußert, einen sich um Gemeinwohl verdient gemachten, ehemaligen Einwohner entsprechend zu ehren“, sagte Peter Haase ( AfD). Die Fraktion wollte deshalb den Trebbinern die Möglichkeit geben, sich an der Namensfindung zu beteiligen. Doch dazu kam es nicht. Denn die Stadtverordneten lehnten diese Idee am Mittwoch mit großer Mehrheit ab.

Anders verhielt es sich mit dem Antrag der Fraktion „Neue Liste – Die Partei“, der vor einigen Monaten Stein des Anstoßes war. Der Fraktionsvorsitzende Michael Baumecker (Neue Liste) zog den Antrag am Mittwochabend zurück. „Das Ergebnis der Diskussion geht deutlich über diesen Antrag hinaus“, sagte er.

Fraktion inzwischen aufgelöst

Mit dem Resultat war die Fraktion, die während der Stadtverordnetenversammlung quasi nebenbei ihre Auflösung erklärte, also nicht gänzlich unzufrieden. Denn auf die Debatte hin hatte die Trebbiner Stadtverwaltung selbst einen Vorschlag in die Ausschüsse eingebracht, den die Lokalpolitiker am Mittwoch in weiten Teilen für gut befanden. Statt einer Namensgebung einigten sie sich darauf, eine Stele als Gedenktafel auf dem Haltinger Platz zu errichten – unweit des Ortes an dem die alte Feuerwache aus DDR-Zeiten steht, ereignete sich am 30. September 1996 der brutale Überfall auf Orazio Giamblanco.

Aus Sicht des Bürgermeisters Thomas Berger ( CDU) ist dieser Platz bis heute „als Ort der Tat am symbolkräftigsten für eine dauerhafte und nachhaltige Erinnerung und Mahnung.“ Eingeweiht werden soll die Stele in genau zwölf Monaten. Der Anschlag auf den italienischen Bauarbeiter wird dann exakt 25 Jahre her sein.

Die Stadtverordneten tagten – wegen des Mindestabstands – in dieser Woche im Gemeindezentrum in Thyrow. Quelle: Victoria Barnack

Darüber hinaus hat sich der Stadtrat am Mittwoch klar für eine neue Stiftung entschieden. Die Verwaltung soll nun bis Jahresende prüfen, ob und wie das möglich ist. Sonst ist für den Stadtrat wohl auch ein dauerhaftes Spendenkonto denkbar. Darauf könnten dann nicht nur Einwohner einzahlen, sondern auch die Verwaltung selbst jedes Jahr einen Betrag beisteuern. Bisher gab es nur private Spendenaktionen, die Giamblanco direkt zugute kamen.

