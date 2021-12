Trebbiner Stadtbibliothek verkündigt Gewinner des Gedichtwettbewerbs

Trebbin

„Nur wenige Kilometer südlich von Berlin, liegt entlang der Nuthe die Stadt Trebbin. Mit Hans Clauerts Trug und Tand, sie sich ein eigenes Mysterium erfand“. So lauten die ersten Zeilen eines Gedichtes, das quasi erst vor kurzem das Licht der Poesiewelt erblickte. Kreiert wurde es von Silke Andersen, die sich damit am Trebbiner Dichterwettbewerb beteiligte. Ausgeschrieben von der Stadtbibliothek Hans Clauert, hatten alle Trebbiner und weitere Interessenten die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen und bis zum Oktober ihre Werke einzureichen.

Trebbiner Bezug gewünscht

„Die Idee kam uns, da sich die Bibliothek in der Goethestraße befindet und Goethe einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter war“, erzählt Anika Heyer, Leiterin der Einrichtung. „Ich bin der Meinung, dass Gedichte erheitern. Sie regen dazu an, sich auf poetische Weise der Stadt anzuvertrauen und sich mit Worten und Texten zu beschäftigen“. Gewünscht waren hauptsächlich Trebbin-Gedichte. „Es gingen aber auch andere Themen ein, dabei ging es zum Beispiel um Brecht, um die die Zeit und vieles mehr“.

Gewinner ausgelost

Die Ankündigung zum Dichterwettbewerb erfolgte unter anderem in der Bibliothek via Aushang und die Social-Media Kanäle der Stadt. „Insgesamt gingen dreißig Einsendungen ein, beteiligt haben sich hauptsächlich Erwachsene“, sagt die Leiterin der Einrichtung. Der Gewinner wurde mit Hilfe der Schulkinder ausgelost.

Stammgast

Silke Anderson freut sich, dass sie auf diese Weise ihre Kreativität präsentieren durfte. Die „Wahltrebbinerin auf Zeit“ ist Stammgast in der Bibliothek und wurde so auf den Wettbewerb aufmerksam. „Ich bin ein sehr schöpferischer Mensch, was sich in den unterschiedlichsten Weisen ausdrückt“, sagt sie. So zeichnet sie gerne, musiziert mit Leidenschaft und schreibt auch viel. Allerdings sei sie keine Lyrikerin, betont sie.

Gutes Motto

Für die Ausübung ihrer kreativen Phantasie hat sie ein Motto: „Ich habe einmal gehört, dass man der Sache, an der man Freude hat und die man gut kann, 10.000 Stunden in seinem Leben widmen soll“, sagt die 44-Jährige. Und da das Lesen quasi eine Vorbereitung für das Schreiben sei, habe sie dem lang und oft gefrönt. „Ich lese außergewöhnlich viel“, meint sie. So komme ich auf rund 400 Stunden im Jahr“. Das wären auf jeden Fall schon über 10.000, die sie mit Schmökern verbracht hätte. Mit dem Schreiben von Gedichten sei es jedoch nicht ganz so einfach. „Dazu muss mich erst die Muse küssen“, gesteht sie, denn diese sei verantwortlich für die Kreativität aller Kulturschaffenden.

Hans Clauert ist an vielen Stellen im Stadtbild Trebbins präsent. Quelle: Iris Krüger

Muse spielt mit

„Geküsst“ wurde sie erst, als sie ein wenig Abstand von der Stadt hatte. „Ich war gerade bei meinen Eltern zu Besuch. Sie passten auf meine Kinder auf, und so konnte ich mich dem Vorhaben widmen, etwas für den Gedichtwettbewerb zu entwerfen,“ sagt sie. Dass es sich inhaltlich um ein Trebbiner Thema drehen sollte, kam ihr sehr gelegen. „Als ich in die Stadt zog, wurde ich sehr schnell mit Hans Clauert und seiner Geschichte konfrontiert. Eine rätselhafte Berühmtheit, die, ebenso wie Till Eulenspiegel, durch Lug und Trug bekannt wurde“. Clauert sei fast immer und überall Thema.

Kleine Kritik

Natürlich werde so ein Bursche von der Stadt, in der er sein Unwesen trieb, auch ausgeschlachtet. Jedoch kämen in den Geschichten über ihn auch seine schlechten Taten immer wieder zum Tragen, meint sie. Außerdem sei bei ihr eine Erwartungshaltung entstanden, die die Stadt nicht erfüllen konnte. „So sucht man leider die alte Burg vergebens und auch die Nuthe ist längst kein reißender Fluss mehr“, sagt sie bedauernd. Daher habe sie in ihrem Gedicht, für das sie rund eineinhalb Stunden benötigte, auch mit kritischen Spitzen nicht gespart.

Große Leistung

Trebbins Bürgermeister Thomas Berger war bei der Übergabe des kleinen Präsents in der Stadtbibliothek mit dabei. „Es ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, die Menschen vom Bücherlesen zu überzeugen“, sagt er. Das läge vorranging an der Vielzahl der Medien, die man heute nutzten könne. „Umso schwieriger ist es, die Leute zum Gedichte schreiben zu bewegen“. Dies sei eine Form von Kreativität, die sehr in den Hintergrund geraten sei. „Daher sehe ich es als eine große Leistung an, dass sich so Viele an dem ersten Stadtwettbewerb dieser Art beteiligt haben“, fügt er hinzu. „Ich würde mich freuen, wenn bei dieser Veranstaltung beim nächsten Mal noch weitere Trebbiner aktiv mitmachen würden.“ Denn ein nächstes Mal solle es auf jeden Fall geben.

