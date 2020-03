30 Jahre Partnerschaft mit Weil

Trebbin

40 von 70 Mitgliedern folgten am Sonntag der Einladung des Städtepartnerschaftsvereins Trebbin zum Clauert-Brunch ins Park-Hotel. Corona-Virus hin oder her – es galt den 30. Jahrestag der Vereinsgründung und somit der engen Freundschaft mit der Stadt Weil am Rhein zu feiern.

Lange Leistung

„Es ist schon eine Leistung, so lange mit einem Partner zusammenzusein“, meinte Bärbel Bartl, die seit Beginn an den Verein leitet. Aber der Verein sei ja nicht nur zur Pflege der Partnerschaft mit Weil am Rhein und seit 1994 offiziell auch mit dessen englischer Partnerstadt Bognor Regis zu pflegen, sondern auch untereinander in Trebbin viele Dinge zu unternehmen, „die wir allein wahrscheinlich nicht gemacht hätten“, meinte Bärbel Bartl.

So blieben die Trebbiner auch am Sonntag unter sich und hofften inständig, dass ihre nächste Reise nach Weil im Juni stattfinden darf.

Anfänge reichen bis 1949 zurück

Bärbel Bartl erinnerte an die Anfänge, die eigentlich bis 1949 zurückreicht, weil es seitdem bereits partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Kirchengemeinden in beiden Städten gab. So wurden erste zarte Bande zwischen den Städten schon vor dem Mauerfall mit Hilfe der Kirche geknüpft und dann bald nach dem Mauerfall besiegelt.

Enge Familienbande

Seitdem besuchen Mitglieder des Städtepartnerschaftsverein jedes Jahr das große Straßenfest in Weil und die Weiler kommen regelmäßig nach Trebbin. Wie eng die Bande geknüpft wurden, zeigt das Beispiel der Familie Helf. Anfang der 1990er Jahre zogen vier Mädchen aus Trebbin nach Weil, um dort eine Ausbildung anzutreten. Dort lernte Dorothee Puppe ihren künftigen Mann Jürgen Helf kennen. Die beiden zogen 1994 nach Trebbin. Das zweite Mädchen heiratete Helfs Bruder, der dann mit ihr und seiner Mutter ebenfalls nach Trebbin zog. Das dritte Mädchen lernte in Weil Helfs besten Freund kennen und wohnt mit ihm jetzt in Potsdam. Und das vierte Mädchen blieb in Weil, wo sie eine Familie gründete.

„Richtige Menschen“

Richtig lustig wurde es, als man den ersten Besuch in Bognor Regis rekapitulierte. „Die Engländer wunderten sich, dass wir Ostdeutsche Lederschuhe trugen“, erinnerte sich Bärbel Bartl scherzhaft, und Monika Neubauer berichtete, dass die kleine Tochter ihrer Gastgeberin ganz aufgeregt feststellte: „Das sind ja richtige Menschen!“

Von Hartmut F. Reck